Cette maison Aspen est définie par ses angles audacieux et ses vues cinématographiques – Robb Report

Photo de la maison de montagne

Starwood, une enclave résidentielle située à environ huit kilomètres au nord du centre-ville d’Aspen, dans le Colorado, est un paradis idyllique et privé des Rocheuses. John Denver a non seulement possédé une maison là-bas, mais il a également écrit un filsg à ce sujet.

Lorsque les projets d’ouverture d’une station de ski ont été abandonnés à la fin des années 1960, le terrain pittoresque a plutôt été développé comme une communauté résidentielle rurale pour les personnes qui souhaitaient un style de vie rustique et isolé en montagne avec l’avantage supplémentaire d’une sécurité accrue et d’une proximité avec tout ce qu’Aspen a à faire. offre, y compris un ski de classe mondiale et un aéroport adapté aux pyjamas. Starwood, l’une des seules communautés fermées d’Aspen, possède son propre service d’incendie, des gestionnaires de communauté de garde pour aider à l’entretien de la propriété et une guérite gardée 24 heures sur 24 qui acceptera également la livraison des colis.

Niché sur une haute crête et récemment coté pour 19,888 millions de dollarsune résidence moderne conçue en 1973 par l’architecte Robert Molny, un apprenti de la légende internationale Frank Lloyd Wright et un mandarin local Fritz Benoît, défie la langue vernaculaire typique des cabanes en rondins qui définit une grande partie de la scène résidentielle à Aspen. La cotation est détenue par Steven Shane de Compass.

Une piscine chauffée et un spa intégré se trouvent juste à l’extérieur du salon. Photo de la maison de montagne

Décrit dans les documents marketing comme « l’une des résidences modernes les plus emblématiques d’Aspen », la maison de près de 6 900 pieds carrés est un assemblage géométrique d’angles reflétés dans la forme inhabituelle des pièces, des seuils asymétriques et des portes pivotantes.

Le salon est triangulaire, tout comme le dressing de la suite principale, et la cuisine est un espace unique à six côtés ouvert sur la salle à manger. Les fenêtres sont stratégiquement placées dans toute la maison pour encadrer des vues picturales sur le paysage majestueux à tout moment de l’année, et dans le salon au coin du feu, un mur de verre du sol au plafond offre une vue épique sur les montagnes à travers la vallée.

Dans toute la maison, des baies vitrées offrent une vue picturale sur les montagnes. Photo de la maison de montagne

Il y a une arrière-cuisine pour la préparation des repas et la préparation du café ; une salle familiale spacieuse au niveau inférieur dispose d’une cheminée minimaliste et d’un bar avec évier ; et une salle de loisirs supplémentaire est suffisamment grande pour accueillir une table de billard. Chacune des six chambres a un accès direct à une salle de bain et il y a quelques salles d’eau supplémentaires pour les invités.

Un surplomb profond crée un patio ombragé à l’extérieur du salon et à côté de la piscine longue et élancée dotée d’un spa intégré à une extrémité. La position surélevée permet exactement le type de vue dégagée à 180 degrés que les gens viennent apprécier à Aspen.

