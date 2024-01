Cette maison architecturale de Nashville a été conçue par Earl Swensson – Robb Report

Photographes de vitrine pour Zeitlin Sotheby’s International Realty

Environ 17 ans après que l’architecte Earl Swensson a fondé son entreprise primée basée à Nashville ESa en 1961, lui et sa femme Sue ont achevé la construction de leur maison personnelle, une superbe résidence en briques rouges située sur 3,3 acres boisés au-dessus de la rivière Harpeth qui serpente dans les collines à l’extérieur de la ville historique de Franklin.

Après 68 ans de mariage, poursuivre en justice est décédé fin 2021 et comte moins d’un mois plus tard, début 2022. Aujourd’hui, la maison de longue date du couple, à environ 20 miles au sud-ouest du centre-ville de Nashville, a été mise en vente par leurs héritiers et exécuteurs testamentaires pour 3,75 millions de dollars. Marty Warren de Zeitlin Sotheby’s International Realty détient la liste.

Au cœur de la maison de 7 700 pieds carrés, une grande pièce lumineuse se prolonge sur une immense terrasse.

Swensson, passionné par la promotion du bien-être dans le design, selon le site Web de son entreprise, a conçu de nombreux immeubles de bureaux, établissements de santé et d’enseignement, hôtels, complexes de résidences pour personnes âgées et tours résidentielles dans et autour de Nashville.

Pour sa propre maison, il a choisi une parcelle de 3,3 acres séquestrée dans une impasse tranquille et a éliminé les idées conventionnelles sur ce à quoi ressemble une maison du sud dans la banlieue rurale de Music City. Il n’y a pas de clôture à rails divisés ni de porche ici. Il n’y a pas non plus de fenêtres visibles depuis la rue et, à première vue, il n’est même pas évident où se trouve la porte d’entrée. (Il est niché dans une cour sécurisée remplie de plantations verdoyantes.)

Éclipsée par les arbres imposants, la façade linéaire, basse et inhabituellement sans fenêtre procure un sentiment fort et presque interdit d’intimité et de mystère depuis la rue. Mais une fois à l’intérieur, une résidence lumineuse de près de 7 700 pieds carrés s’étend sur deux étages conçus pour la vie familiale et la convivialité décontractée.

La cuisine brille avec du carrelage poli, des armoires brillantes et des comptoirs en acier inoxydable.

Il y a des planchers en bois blond à chevrons, de hauts plafonds, des murs incurvés et, dans une zone en contrebas de la grande salle, une cheminée sculpturale. Un mur de fenêtres s’ouvre sur une grande terrasse où il y a des vues feuillues sur la cime des arbres environnants, tandis qu’une immense lucarne cintrée inonde l’espace à plusieurs niveaux de lumière naturelle.

La maison a été soigneusement entretenue et largement rénovée au fil des années. La cuisine, le garde-manger du majordome et la buanderie sont tous dotés d’un mélange brillant d’armoires en ébène et rouge pompier et de comptoirs en acier inoxydable. Ailleurs, une tanière équipée d’éléments intégrés en laque noire dispose de quelques portes intérieures coulissantes en verre pour montrer des manèges de luxe et/ou vintage dans le garage voisin pour trois voitures.

La baignoire de la suite principale se trouve directement sous une lucarne.

Les quatre chambres et cinq salles de bains de la maison comprennent la suite principale du rez-de-chaussée. Il y a de jolies vues depuis le lit et des dressings sur mesure. Et dans la salle de bain, une baignoire autoportante aux bords festonnés est placée sous une immense lucarne pour observer les étoiles dans le confort d’un bain moussant chaud. Trois chambres secondaires et trois salles de bains en marbre rénovées sont reliées à l’étage inférieur par une immense salle familiale. Toutes les pièces du niveau inférieur s’ouvrent sur une terrasse commune et un escalier en colimaçon en acier inoxydable relie la terrasse inférieure à la terrasse à l’extérieur de la grande salle à l’étage.

La résidence est positionnée le long d’une crête pour profiter des vues sur les montagnes au-dessus de la cime des arbres, mais un grand espace le long de la maison, une étendue rectangulaire de pelouse agrémentée d’un mur de briques sinueux à une extrémité, est idéal pour des activités sportives plus terrestres. et des divertissements en plein air à grande échelle.

Cliquez ici pour plus de photos du 1122 Harpeth Ridge.