Cette magnifique photo de la NASA Artemis I de la Terre inspire une véritable admiration

Nous allons voir des photos à couper le souffle de Artémis I de la NASA mission lunaire. Nous nous régalerons des cratères lunaires. Nous pouvons attraper un glorieux Lever de terre. Mais je suis ici aujourd’hui pour faire imploser tranquillement mon cœur sur un simple photo en noir et blanc de la Terre vu par le vaisseau spatial Orion deux jours après son lancement.

À présent, vous savez que la NASA a finalement envoyé son appareil sans équipage très retardé Artemis I mission dans l’espace pour un voyage autour de la lune. Peut-être avez-vous vu quelques vues d’Orion de notre planète bleue. Je les ai vus aussi et je les ai émerveillés, mais cette nouvelle photo m’a frappé d’une manière différente. J’ai fait une pause. J’ai tracé les tourbillons abstraits des nuages. J’ai regardé dans l’obscurité de l’espace. Je ne me sentais pas petit. Je me sentais aussi expansif que l’univers.

Orion a capturé la vue à l’aide d’une caméra de navigation, l’une des nombreuses caméras dont il dispose à bord. Ce n’est pas la photo la plus haute résolution de la Terre. Ce n’est pas le plus coloré. Ce n’est pas le plus chic, et c’est là que réside sa beauté. Il communique notre place dans l’univers comme le photographe Robert Franck capturé la culture de l’Amérique. C’est un instantané décontracté, à n’importe quel moment d’un jour donné.

Je ne sais pas si nous sommes seuls dans le cosmos. Je ne pense pas que nous le soyons. La seule façon de le savoir est d’aller au-delà de notre monde. L’ère Artemis a commencé, mais il ne s’agit pas seulement de la lune. Il ne s’agit même pas seulement d’humains atteignant Mars un jour. Il s’agit de nous voir comme locaux, comme globaux, comme universels.

Il s’agit d’une simple photo en noir et blanc de la Terre prise par une caméra de repérage à bord d’un vaisseau spatial. Je suis là quelque part, invisible mais présent. Tous ceux que j’ai aimés et que j’aimerai toujours sont là. Nous sommes petits. Nous sommes tout.