Cette machine à infusion froide Takeya est extrêmement marquée

L’été est là, ce qui signifie que la saison du café froid bat son plein. La cafetière à infusion froide Takeya est de loin la meilleure que nous ayons essayée après deux séries de tests approfondis. La meilleure nouvelle ? Il est extrêmement réduit pour Amazon Prime Day 2021.

Une fois 24,99 $ et réduite à 19,81 $ pour le modèle 1 pinte, cette cafetière durable a battu même les modèles les plus récents dans la foule. Côté performances, notre testeur a été impressionné par sa praticité et sa fonctionnalité. Il est si intuitif à utiliser que les utilisateurs novices pourraient le comprendre sans deviner.

Et bien qu’un récipient en verre soit généralement préféré pour éviter les odeurs et les saveurs désagréables, nous avons constaté que le Takeya produisait certains des cafés et thés les plus savoureux que nous ayons testés – ni trop acides ni trop dilués – et restait délicieux après être resté au réfrigérateur pendant une semaine. .

À ce prix incroyablement bas, cette cafetière à infusion froide peut sérieusement élever votre routine de café. Accrochez le vôtre pendant que l’affaire dure encore.

