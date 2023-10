Cette machine à expresso à 123 $ m’a empêché d’aller dans les cafés

Je l’admets, je suis un snob du café. Avant, je préférais les lattés à 7 $ d’un café à tout ce que j’essayais de préparer à la maison. Mais le café le plus proche de chez moi est médiocre, donc je conduisais entre 20 et 40 minutes aller simple chaque jour pour me procurer ma dose de latte au caramel. Tout a changé quand j’ai acheté le Machine à expresso Geviqui est maintenant en vente au prix de 123 $ (économisez 77 $) pendant le Prime Day.

Je n’aurais jamais pensé pouvoir rivaliser avec les cafés au lait de mon café préféré, jusqu’à ce que je le fasse. Le Gevi est très facile à utiliser une fois que vous l’avez maîtrisé et ne prend pas de temps pour préparer votre boisson préférée. Si vous êtes un grand buveur de latte, je vous recommande de trouver une recette maison pour la sauce que vous aimez, par exemple caramel ou vanille. J’ajoute toujours le caramel en premier, puis je prépare l’espresso dessus pour qu’il se mélange bien. Ensuite, je verse le lait cuit à la vapeur au centre (vous aurez besoin d’un pichet à mousser le lait — j’ai celui-là). Il a exactement le même goût que lorsque le café le prépare – je rends juste le mien moins sucré.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Désormais, au lieu de dépenser 35 $ chaque semaine en boissons au café raffinées, j’achète un sac de grains d’espresso moulus pour 20 $ toutes les quelques semaines. Je recommande d’acheter une boîte pour garder votre marc de café frais – c’est celui que j’ai acheté. De plus, si vous n’avez pas de tasses à expresso, c’est une excellente option.

Je n’ai la machine à expresso Gevi que depuis un peu plus d’un mois donc je ne peux pas encore parler de sa durée de vie, mais pour l’instant j’en suis vraiment impressionné.