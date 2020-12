Pays-Bas signifie littéralement « pays de basse altitude » et cela est dû au fait que de nombreuses parties de la nation se trouvent sous le niveau de la mer ou sont juste légèrement au-dessus. Mais les humains sont connus pour s’adapter à diverses conditions et les Pays-Bas abritent toute une petite ville sur l’eau.

Waterbuurt ou «Water District» dans l’est des Pays-Bas compte environ 100 maisons, toutes flottant sur l’eau. Construit par l’architecte hollandaise Marlies Rohmer, ce quartier a été conçu au sommet du lac Eimer et constitue une étape importante dans la conception de modes de vie avec l’élévation du niveau de la mer.

Avec le changement climatique qui empire et le réchauffement planétaire à la hausse, le niveau de la mer est susceptible de monter en flèche dans les décennies à venir. Ainsi, il doit y avoir un moyen de subvenir à nos besoins si une grande partie de la terre est submergée. Le même principe a été appliqué lors de la construction de Waterbuurt car cela aidera la localité à survivre même s’il y a une marée et à gérer la population croissante dans les zones urbaines du pays.

Situé à seulement 15 minutes d’Amsterdam, Waterbuurt compte actuellement plus de 100 maisons, mais une fois le projet terminé, il y aura environ 18 000 maisons. Ces maisons ne sont pas des navires construits pour rester immobiles, mais en fait fabriqués à partir de matériaux de construction ordinaires. Selon un portail de conception, ces maisons sont fixées en permanence au lit du lac à l’aide d’amarrages renforcés par des pylônes en acier. Cela garantira que les structures ne flottent pas et ne se heurtent pas. Ceux-ci reposent sur des baignoires en béton hermétiques conçues pour ne pas submerger plus d’un demi-étage. Ces caissons en béton étanches sont également habitables, qui se feront passer pour des sous-sols souterrains.

Leur apparence extérieure est assez similaire aux célèbres péniches trouvées dans les canaux des Pays-Bas, la seule différence étant que les péniches ne sont pas attachées au lit d’eau. Les matériaux utilisés pour fabriquer les maisons du lac Eimer ont été soigneusement sélectionnés afin qu’aucun polluant ne soit rejeté dans l’eau par les maisons.

Dans l’ensemble, le bois, le plastique et le verre ont été utilisés pour concevoir les maisons et la ville est actuellement ouverte à la vue, selon un touriste local site Internet.

Tous les habitants ont un accès individuel aux jetées en béton qui les amènent à terre. En outre, les câbles et les tuyaux transportant le gaz, l’électricité, l’eau, le câble et le système de drainage des eaux usées pour chaque maison flottante courent sous les jetées. Construites dans un chantier naval, les maisons ont des panneaux de verre géants à l’avant afin que l’eau reflète gracieusement les bâtiments. Les acheteurs potentiels ont également le choix de choisir leur emplacement, s’ils veulent que ce soit à l’extrémité profonde ou à l’avant du quartier.