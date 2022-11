“Cette leçon de morale… n’est que de l’hypocrisie” – Gianni Infantino répond aux critiques de la Coupe du Monde de la FIFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a riposté samedi aux critiques sur le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme, dénonçant “l’hypocrisie” des critiques occidentaux à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Infantino, s’exprimant lors de sa conférence de presse d’ouverture du tournoi à Doha, a également exprimé son soutien à la communauté LGBTQ et aux travailleurs migrants.

“Cette leçon de morale – unilatérale – n’est que de l’hypocrisie”, a déclaré le Suisse.

A LIRE AUSSI | Analyse et prédiction du groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : la France retrace l’histoire avec l’Australie et le Danemark comme mines terrestres improbables

“Je ne veux pas vous donner de leçons de vie, mais ce qui se passe ici est profondément, profondément injuste.”

Il a ajouté : “Pour ce que nous, Européens, faisons depuis 3 000 ans, nous devrions nous excuser pendant les 3 000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens.”

La préparation du tournoi dans l’État du Golfe a été dominée par les inquiétudes concernant le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants, aux femmes et à la communauté LGBTQ.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 Analyse et prédiction du groupe H

Infantino a exprimé son soutien à ces communautés.

“Aujourd’hui, je me sens qatari, aujourd’hui je me sens arabe, aujourd’hui je me sens africain, aujourd’hui je me sens gay, aujourd’hui je me sens handicapé, aujourd’hui je me sens travailleur migrant”, a-t-il déclaré.

Les responsables du Qatar affirment que leur pays a été la cible de “racisme” et de “doubles standards”. Ils pointent du doigt les réformes sur les conditions de travail et la sécurité qui ont été saluées comme révolutionnaires dans la région du Golfe.

La Coupe du monde débutera dimanche lorsque le pays hôte, le Qatar, affrontera l’Équateur lors du match d’ouverture.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici