Cette lampe Galaxy intelligente crée une ambiance hors du commun

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Vous avez toujours voulu voir la Voie lactée dans le confort de votre lit ou illuminer une fête avec un spectacle inoubliable ? Ne cherchez pas plus loin que le projecteur Smart Galaxy de Liuyang.

Pourquoi c’est un super cadeau : Le projecteur Liuyang Smart Galaxy est le cadeau parfait pour les amateurs d’éclairage intelligent qui aiment créer une atmosphère amusante à la maison.

J’utilise ce projecteur depuis environ un an maintenant et j’aime toujours l’atmosphère qu’il crée. De plus, cela impressionne totalement les amis qui viennent. Il est connecté à ma maison intelligente afin que je puisse demander à Alexa “d’allumer ma lampe galaxie” ou de cliquer sur le bouton de ma maison intelligente Flic pour activer ma scène de l’heure du cocktail. Je projette la galaxie sur mon plafond chaque fois que j’ai des amis pour prendre un verre avant de sortir pour une nuit en ville.

Le projecteur peut être contrôlé avec votre voix ou une application pour smartphone. Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Home. (Malheureusement, Apple HomeKit n’est actuellement pas pris en charge.) L’application pour téléphone est facile à utiliser et vous permet de parcourir les schémas de couleurs, d’ajouter ou de supprimer des étoiles et même de modifier la vitesse des nuages ​​​​de la galaxie roulant le long du plafond.

Ce que vous paierez : Le prix catalogue du projecteur Liuyang Smart Galaxy est de 70 $, mais vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 45 $ lorsque vous appliquez un coupon de 10 % à la caisse.