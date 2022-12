Cette jolie vidéo d’un homme dégageant un chemin enneigé pour rencontrer son ami à quatre pattes égayera votre journée

Avoir un compagnon animal est le moyen le plus simple de vous remonter le moral lorsque vous vous sentez déprimé. Cependant, certaines personnes portent leur affection pour les animaux de compagnie à un tout autre niveau. La dose de contenu réconfortant d’aujourd’hui comprend une vidéo qui fera sans aucun doute fondre votre cœur. Cela pourrait également vous aider à vaincre le blues du lundi. La vidéo partagée par un média sur Twitter montre un homme se frayant un chemin dans la neige pour rencontrer son ami à quatre pattes.

La vidéo commence par le texte suivant : “Un homme creuse un chemin dans la neige pour dire ‘Salut’ à son meilleur ami, le chien du voisin.” La vidéo montre également l’homme en difficulté alors qu’il se dirige vers son ami. Vers la fin de la vidéo, l’homme pose sa pelle de côté et caresse son animal de compagnie qui remue la queue. Le chien éprouve des zooms et est incapable de contrôler son excitation. Le message avait également une légende qui disait: “Omg! Quelqu’un, s’il vous plaît, protégez ce bel homme à tout prix.

La vidéo a recueilli plus de trois millions de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont loué la relation entre l’homme et le chien alors que le clip les a laissés bouche bée. L’un des utilisateurs a écrit: “C’est tellement gentil !! Ce monsieur a besoin d’un moyen de marcher et de jouer avec ce chien chéri ». Un autre utilisateur a écrit : « Il y a des gens vraiment incroyables dans le monde. Nous sommes juste entourés de médias qui ne le montrent pas souvent. Que Dieu le bénisse”. Un troisième utilisateur a ajouté : « Ce toutou est si heureux ! Ils ont une amitié particulière ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

Auparavant, une adorable vidéo est devenue virale dans laquelle un chien est vu en train de faire un câlin chaleureux à ses propriétaires chaque fois qu’ils quittent la maison. C’est la façon dont le chien dit “merci”. Un homme et un chien sortent au début de la vidéo. Le chien saute sur l’homme alors qu’il appuie sur le bouton de l’ascenseur comme s’il voulait un câlin. Plus tard, l’homme s’agenouille et serre le chien dans ses bras. Le texte de la vidéo se lit comme suit : “Chaque fois que nous sortons, mon chien me fait un câlin de remerciement.”

La vidéo a accumulé plus de 159 000 vues à ce jour.

