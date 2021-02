Cette jeune mère est maintenant la première femme du Cachemire à soulever 255 kg de poids

Saima Ubaid est devenue la première femme au pouvoir au Cachemire après avoir obtenu une médaille d’or lors d’un événement sportif récemment conclu dans l’État.

Saima a raconté comment elle s’est inspirée de son mari, Ubaiz Hafiz, après avoir pris un poids excessif. En parlant à ANI, Saima a déclaré: “J’ai souffert d’un gain de poids excessif lorsque j’ai rejoint le gymnase. Mon mari m’a aidé à perdre l’excès de poids. Il m’a formé et a conduit le chemin vers le porteur comme un haltérophile.”

La femme de 27 ans a remporté la médaille au 4e Championnat Kashmir Powerlifting, Benchpress et Deadlift, organisé pour la première fois par l’Association Jammu and Kashmir Powerlifting pour les femmes à Srinagar. Elle a soulevé un poids de 255 kg lors de l’événement, auquel ont assisté des personnes de partout dans l’État.

Rappelant son parcours, elle a déclaré qu’elle n’avait pas abandonné l’haltérophilie même après avoir eu des enfants. Exhortant les gens à ne pas céder à la pression sociétale, elle réaffirme qu’elle voulait donner l’exemple aux femmes, qui «se coupent les ailes» en raison de ce que pense la société.

“J’ai vu qu’elle avait la force naturelle pour soulever des poids qui sont essentiels pour la dynamophilie. Puis j’ai proposé l’idée du sport et elle a accepté. Nous avons ensuite commencé à nous préparer pour la compétition et par la grâce de Dieu, elle a franchi une étape importante”, a déclaré Ubaid à l’ANI. .

Le couple est marié depuis 2018 et à la suite de certaines complications de santé de Saima, les médecins avaient prédit qu’elle ne pourrait jamais concevoir. Cependant, ils ont bientôt eu une petite fille, qui aurait maintenant plus d’un an.

Après avoir eu un enfant, Saima avait également développé des complications de la colonne vertébrale et on lui a conseillé d’éviter de travailler. Même cela n’a pas empêché la jeune mère de poursuivre ses objectifs d’entraînement le plus longtemps possible et aujourd’hui, le couple motive les autres à continuer à travailler sur eux-mêmes pour atteindre les objectifs souhaités, rapporte un publication du Jammu-et-Cachemire.

Saima a également un message pour les maris, de traiter leurs «épouses comme les meilleures amies» et de leur fournir tout soutien et soins.

Il n’y a aucune différence entre un garçon et une fille. Les filles ont prouvé qu’elles étaient talentueuses et ont fait leurs preuves dans tous les domaines. Les parents devraient les encourager et les laisser rester en forme », a déclaré Saima.

actuellement, Saima travaille également en tant qu’entraîneur de fitness pour les femmes à Sringar et espère qu’elle développera bientôt davantage ses compétences en musculation pour former plus de femmes comme elle.