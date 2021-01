«De quoi est faite cette fille Saree», s’est demandé un utilisateur de Twitter avec des milliers d’autres qui ont regardé Parul Arora réaliser des cascades de gymnastique incroyables portant un sari. Oui, la gymnaste médaillée d’or nationale est à nouveau virale sur les réseaux sociaux pour ses flips défiant la gravité dans les airs.

Parul, qui a plus d’un fan de lakh sur Instagram, aime les divertir avec ses superbes mouvements qu’elle effectue presque partout où elle le souhaite – dans la salle de sport, au-dessus d’une voiture et même dans des lieux touristiques populaires. Et elle peut les porter avec tout ce qu’elle veut.

La mannequin de fitness et influenceuse a récemment publié une vidéo dans laquelle elle a réalisé un incroyable flip avant tout en portant un sari violet.

Découvrez le clip ici:

Le clip a été aimé par plus de 27 000 utilisateurs sur Instagram. Le mois dernier, elle avait partagé une vidéo similaire, dans laquelle elle ne tournait pas une ou deux fois mais trois fois de suite.

Voici la vidéo:

Cette vidéo a été appréciée par plus de 744 000 utilisateurs sur Instagram. Il a refait surface sur les réseaux sociaux, cette fois sur Twitter après qu’un utilisateur Aparna Jain l’ait partagé sur la plateforme de microblogging.

Jain était tellement abasourdi de voir le clip, elle a dit qu’elle devait regarder pour le regarder trois fois. Après que son tweet soit devenu viral, elle l’aurait probablement regardé plusieurs centaines de fois.

Consultez le post:

Des internautes impressionnés ont diffusé des centaines de commentaires louant les efforts de la jeune gymnaste. Voici quelques-unes des réactions.

« Lol et puis il y a moi qui ne peux même pas marcher en sari », a commenté une personne sur le post.

Lol and then there's me who can't even walk in saree

