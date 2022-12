Cette jeune femme de 21 ans n’a pas encore pleuré sa mère — la lutte pour les femmes et les filles autochtones ne peut attendre

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Cambria Harris n’a pas eu la chance de pleurer la perte de sa mère.

La femme de 21 ans a été trop occupée à se battre pour des actions en faveur des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Elle n’a pas arrêté depuis qu’elle a découvert il y a deux semaines que sa mère, Morgan Harris, âgée de 39 ans, était l’une des quatre femmes autochtones qui, selon la police de Winnipeg, ont été tuées par Jeremy Skibicki.

“Je suis juste en colère”, a déclaré Harris. “Je veux que justice soit rendue à ces femmes.”

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. La police de Winnipeg a déclaré le jeudi 1er décembre 2022 qu’elle avait accusé Jeremy Skibicki de meurtre au premier degré dans la mort des trois femmes, ainsi que d’une quatrième, que les membres de la communauté ont nommée Buffalo Woman, parce que la police ne la connaît pas. identité. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

Ce n’est pas la première fois que Harris se retrouve à demander justice pour les femmes et les filles autochtones au Canada.

Lorsque le corps de Tina Fontaine, 15 ans, a été retrouvé dans la rivière Rouge en 2014, Harris a défilé dans le North End de Winnipeg en tenant une pancarte indiquant « Je ne serai pas la prochaine ».

Elle avait 13 ans.

“Ce que je voulais dire par là, c’est que je ne veux pas être une autre femme autochtone disparue et assassinée sur une affiche de personnes disparues”, a déclaré Harris.

“Année après année, nous en voyons des centaines éparpillés sur des panneaux d’affichage dans la ville et personne ne cligne des yeux, puis quand nous découvrons que la société ne fait que regarder, puis ils pleurent et pleurent, puis ils nous oublient jusqu’à ce que le histoire suivante. Et nous ne sommes pas une histoire, nous sommes des gens.

“Vous voyez les femmes aller [missing] à gauche et à droite, alors pourquoi ne voyez-vous pas qu’il s’agit d’une crise en cours alors qu’elle est juste devant vous.”

Cambria Harris, à gauche, parmi trois adolescentes tenant des pancartes lors de la marche Take Back the Night à Winnipeg en septembre 2014. (Jillian Taylor/CBC)

Ce que Harris ne pouvait pas savoir en 2014, c’est que huit ans plus tard, elle participerait à une veillée pour sa propre mère, désormais également victime d’un homicide.

REGARDEZ | « Je ne serai pas la prochaine » : Cambria Harris réfléchit sur une affiche qu’elle a tenue lors d’une marche en 2014 :

Cambria Harris dit “Je ne serai pas la prochaine” Cambria Harris, dont la mère a été tuée plus tôt cette année, affirme que la crise des Autochtones disparus et assassinés doit être résolue.

Cette fois, son combat pour la justice l’a conduite à Ottawa, où, à bien des égards, elle est devenue le visage d’un mouvement de plusieurs décennies visant à protéger la sécurité des femmes autochtones.

“Je suis honorée de pouvoir dire que je peux faire entendre ma voix au nom de toutes ces autres femmes”, a-t-elle déclaré.

Neuf femmes autochtones connues ont été tuées à Winnipeg jusqu’à présent en 2022, et ce total passe à 10, dont Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman – le nom donné à une femme autochtone dont l’identité est par ailleurs inconnue et qui, selon la police, a également été tuée par Skibicki.

Parler à Trudeau

Pendant leur séjour à Ottawa, Cambria et sa sœur cadette Kera Harris ont exigé une fouille de la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg, où l’on pense que les restes de sa mère et de Marcedes Myran ont été jetés plus tôt cette année.

Ils ont demandé au chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, de démissionner à la suite d’une décision de ne pas fouiller la décharge – ce que la police a dit serait trop difficile.

Les sœurs ont également rencontré des politiciens, dont le premier ministre Justin Trudeau.

“Il nous a dit:” Je suis vraiment désolé, mes condoléances, je suis de tout coeur avec vous et je suis triste que nous devions nous rencontrer dans des circonstances comme celle-ci et que cela ne devrait pas être comme ça “”, a déclaré Harris. .

“J’ai appelé Trudeau et j’ai dit:” Non, nous ne devrions pas, mais une recherche doit être effectuée et nous devons rechercher ces femmes et les ramener à la maison. “”

C’est quelque chose que Harris a dit à CBC qu’elle ferait elle-même si elle le pouvait.

Bien que les circonstances puissent être différentes à Prairie Green, les précédentes recherches de restes humains dans des décharges ont été couronnées de succès dans l’Utah, l’Oregon et la Caroline du Sud.

“Si j’avais la chance d’aller moi-même dans cette décharge, je le ferais. Par exemple, donnez-moi une pelle, je commencerai à creuser”, a déclaré Harris lors d’une interview avec CBC.

“Je sais que ce n’est pas facile et je sais que c’est dangereux mais j’ai demandé à plusieurs reprises, donnez-moi le [protective] costumes, dites-moi le plan. Je vais le faire. Je vais y entrer.”

REGARDEZ | La fille d’une femme tuée en colère qu’il incombe aux familles autochtones de défendre le MMIWG :

La fille d’une femme tuée en colère qu’il incombe aux familles autochtones de défendre le MMIWG Cambria Harris dit que la responsabilité ne devrait pas incomber à des personnes comme elle, qui ont des êtres chers qui ont été tués ou portés disparus, pour plaider en faveur d’une action gouvernementale.

Tard mercredi, la grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a déclaré à CBC que le gouvernement fédéral avait accepté de couvrir les coûts d’une étude de faisabilité pour déterminer ce qui serait nécessaire pour effectuer une recherche à la décharge de Prairie Green.

CBC News a contacté le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Merrick a déclaré que Harris et sa sœur avaient fait avancer ce problème.

“Ils ont vraiment insisté sur le fait que nous devions faire le travail”, a déclaré Merrick.

Se souvenir de sa vie

Alors que Harris attend de savoir ce qui va suivre, elle a dit qu’elle voulait qu’on se souvienne de sa mère pour qui elle était, pas seulement pour la façon dont elle est morte.

Un souvenir qu’elle garde est la chanson préférée de sa mère : Savage Garden’s Truly Madly Deeply.

“C’est une chanson d’amour, mais elle avait l’habitude de la chanter, par exemple, par amour pour ses enfants, et c’est ce que je trouve vraiment adorable”, a déclaré Harris.

Des bougies et des photos ont été placées lors d’une veillée le 1er décembre pour Morgan Harris, l’une des quatre femmes qui, selon la police, ont été tuées par Jeremy Skibicki. La veillée a eu lieu à l’extérieur d’un appartement à Winnipeg où habitait Skibicki. (Austin Grabish/CBC)

Harris a vécu avec sa mère jusqu’à l’âge de six ans. Elle se souvient d’être revenue d’une soirée pyjama pour voir la police à la maison.

“Je n’avais pas le droit de voir ma mère et elle m’a crié depuis la porte qu’elle m’aimait et qu’elle me ramènerait”, a déclaré Harris. “Je ne l’ai probablement pas vue pendant quelques années après ça.”

Harris a fait partie du système de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle a dit avoir vu sa mère lutter contre la toxicomanie, les problèmes de santé mentale et l’itinérance après avoir perdu la garde de ses enfants.

Elle pense que sa mère a été abandonnée par les systèmes gouvernementaux.

“Elle est juste tombée entre les mailles du filet”, a déclaré Harris. “Elle est allée et venue dans des centres de traitement et des centres pour sans-abri, essayant à plusieurs reprises d’obtenir de l’aide, et elle a passé sa vie dans la rue à se battre pour survivre, et elle a vécu dans la peur.”

Ce n’était pas facile à voir et, enfant, elle n’avait aucun moyen d’aider, a déclaré Harris.

“Je me suis toujours interrogée sur ma mère”, a-t-elle déclaré.

“Chaque fois qu’il faisait froid, chaque fois qu’il pleuvait, je priais toujours pour qu’elle soit en sécurité et qu’elle ait un endroit chaud.”

Morgan Harris, la mère de Cambria Harris, lorsqu’elle était plus jeune. (Soumis par Cambria Harris)

Harris est maintenant maman d’une fille de deux ans. Elle a dit que sa propre vie avait ses défis.

“Je suis passé par toutes les formes de traumatismes”, a déclaré Harris. “J’ai probablement passé un an et demi de ma vie dans des refuges, j’ai probablement passé huit mois dans un foyer de groupe et un très dangereux en plus, où vous ne pouvez même pas vraiment quitter votre chambre.”

Elle sait que les changements ne peuvent pas venir du jour au lendemain, mais a déclaré qu’il doit y avoir plus d’espaces sûrs pour les femmes, plus de soutien pour les sans-abri et un accès plus rapide aux services de lutte contre les dépendances.

Elle prévoit de continuer à défendre les femmes autochtones disparues et assassinées.

“Tout ce que je fais en ce moment est pour ma mère, toutes les femmes autochtones disparues et assassinées. … Je le fais pour ma fille, je le fais pour les prochaines générations qui viendront après ça.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.