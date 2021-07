Cette invitée du matin révèle comment elle a gagné 300 000 £ grâce à des compétitions avec des vacances de luxe, des voitures et des rencontres de célébrités

Une invitée de This Morning a révélé aujourd’hui comment elle avait gagné 300 000 £ en participant à des compétitions.

La « compère » professionnelle de Brighton a déclaré qu’elle avait raflé vacances de luxe, voitures et même rencontrer et saluer ses célébrités préférées.

2 Ce matin a parlé à une femme de Brighton qui a passé sa vie à participer à des compétitions – et à gagner

2 Les animatrices de l’émission Ruth Langsford et Eamonn Holmes ont été émerveillées par ses compétences

Et elle a partagé son secret gagnant avec les présentateurs Eamonn Holmes et Ruth Langsford, insistant sur le fait que n’importe qui peut augmenter ses chances de remporter le premier prix.

Di a expliqué qu’elle participe à jusqu’à 100 compétitions par jour et à un minimum de 40 pour que cela en vaille la peine, ce qui a incité Eamonn à demander: « Est-ce une dépendance? »

S’exprimant depuis son domicile via un lien vidéo, Di a répondu: « Je pense que c’est une dépendance. Mais je pense que c’est une bonne chose à avoir car pour être honnête, c’est un passe-temps que tout le monde peut faire, et la plupart du temps c’est gratuit.

« Obtenir les prix est absolument fantastique. C’est une expérience formidable de gagner quoi que ce soit, même si c’est un petit prix, cela ajoute un peu d’excitation à votre vie. »

Di a déclaré que choisir les compétitions les moins inscrites peut augmenter vos chances de gagner et de participer à des compétitions qui vous obligent à faire quelque chose, comme répondre à une question.

Expliquant son incroyable gain de prix, elle a déclaré: « Dans les années 90, j’adorais aller aux festivals de musique mais je ne pouvais pas me permettre les billets, alors j’ai commencé à participer à des concours. Ils étaient dans les magazines à l’époque et j’avais l’habitude d’envoyer des cartes postales. J’ajouterais des petites images et des dessins dessus pour les faire ressortir et je gagnerais toujours.

« J’ai gagné des passes backstage pour Reading et Glastonbury et tout a commencé à partir de là. J’ai gagné une guitare signée Noel Gallagher, j’ai gagné mon premier voyage à l’étranger à New York et en Islande. Donc je pense que c’est là que la dépendance a commencé.

« Le plus gros prix que j’ai gagné était des vacances de trois semaines en Nouvelle-Zélande avec 1000 £ d’argent de poche. C’était une aventure énorme pour moi. C’était juste un rêve devenu réalité. »

Faites une liste de souhaits…

Elle a ajouté: « Je crois beaucoup à la loi de l’attraction et j’encourage tous ceux qui se lancent dans la compétition à rédiger une liste de souhaits. liste cette année, j’avais des choses comme des billets de football, un barbecue, une planche à pagaie.

« J’ai gagné une fois une voiture, c’était en 2002, c’était mon Beatle. C’était la seule voiture que je voulais posséder, donc c’était un rêve devenu réalité. »

Les téléspectateurs ont été émerveillés par les compétences de Di, mais certains l’ont critiquée pour avoir accaparé toutes les compétitions.

L’un d’eux a déclaré: « Di est tellement gourmand qu’elle doit donner une chance aux gens. Pas de vagabondage, peu de gens gagnent des prix, elle les a tous »

Un autre a écrit sur Twitter : « Di se vante maintenant. Haha.. certains d’entre nous ne peuvent même pas être rappelés pour ‘tourner pour gagner’ 🤣🤣🤣 »

Et un autre a dit : « Je vous garantis que Di gagnera comme par magie le #Ce matin compétition, totalement par hasard »