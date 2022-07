Cette interview “Ne levez pas les yeux” s’est produite dans la vraie vie au milieu de la canicule et nous sommes tous condamnés

Un extrait du film “Don’t Look Up” d’Adam McKay, nominé aux Oscars, devient viral sur les réseaux sociaux alors que l’Angleterre enregistre sa journée la plus chaude de tous les temps, la température augmentant de plus de 40 degrés Celsius dans certaines régions du pays le mardi 19 juillet. l’interview ‘Don’t Look Up’, deux astronomes apparaissent sur une chaîne d’information pour alerter l’humanité d’une comète qui a le potentiel de détruire la civilisation humaine.

Les ancres, comme la plupart de tout le monde dans le film satirique apocalyptique, restent dans le déni et tentent de désamorcer la situation tendue en essayant de donner à leur public d’autres nouvelles “joyeuses”.

Cette scène même s’est peut-être maintenant traduite dans la vie réelle sur une chaîne d’information anglaise au milieu de la vague de chaleur qui a secoué l’Europe. Assemblé et publié par l’utilisateur de Twitter Jānis Lācis, le court clip présente l’explosion de colère de Dibiaski. Le météorologue de la vie réelle est vu avertir de la canicule britannique qu’il juge « brutale ». La légende de la vidéo indique : “#DontLookUp in real life”.

Dans la vidéo, on peut voir l’un des animateurs interrompre la météorologue, expliquant qu’elle préférerait que l’émission soit “heureuse du temps qu’il fait”.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler près de 17 millions de vues. “Nous sommes tous condamnés, mais ça va parce que je viens d’acheter une chaise longue pour mon jardin et à cause de cela, le temps sanglant va changer et pleuvoir jusqu’à Noël, date à laquelle j’aurais acheté un canoë, puis le temps. Eh bien, vous savez”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « WOW… Le présentateur de télévision britannique dit en fait : « Je ne sais pas ce qui s’est passé avec vous, les météorologues. Parce que je veux que nous soyons heureux du temps qu’il fait, pas de tout ce malheur et de cette morosité… »

Cela se produit car un pic inhabituel du mercure a entraîné des cas de fonte des routes à divers endroits. Selon un rapport publié dans Mirror, une route à Stockport, dans le Grand Manchester, s’est transformée en une glu collante lorsque la chaleur a liquéfié l’asphalte. Les spectateurs qui ont été témoins de ce spectacle rare ont déclaré que cela ressemblait à si les voitures traversaient une flaque d’eau juste après la pluie. «C’était si doux que vos pieds se coinçaient dedans si vous traversiez. Le tarmac était coincé dans la bande de roulement de mes pneus », a déclaré un habitant.

Le pic de température a déclenché une alerte rouge sans précédent pour la chaleur extrême dans certaines parties de l’Angleterre, les lignes ferroviaires étant fermées par précaution et les écoles étant fermées dans certaines régions. Divers départements continuent d’être en alerte quant à la possibilité d’un incendie de forêt causé par la flambée des températures. La dernière vague de chaleur qui s’est également propagée à d’autres parties de l’Europe a contribué à plusieurs incendies de forêt meurtriers en France, en Grèce, au Portugal et en Espagne

Imputant la dernière vague de chaleur au changement climatique, les experts ont noté que les phénomènes météorologiques extrêmes fréquents ne feront que s’aggraver dans les années à venir.

