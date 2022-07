Cette innovation unique partagée par IAS Officer réduit la charge sur les taureaux

Même si nous sommes entourés d’une pléthore de technologies et de véhicules modernes, il y a certaines parties de notre pays où les gens préfèrent les chars à bœufs aux autres. Cela est évident dans la plupart des zones rurales de l’Inde, en particulier dans les régions riches en agriculture. Inutile de dire que les lourdes charges pèsent lourdement sur l’animal puissant. Dans le but de réduire ce fardeau à dos de bœuf, un groupe d’étudiants de l’Institut de technologie Rajarambapu (RIT) du district de Sangli, dans le Maharashtra, aurait proposé une solution unique.

L’image de leur innovation unique fait le tour d’Internet. En concevant un pneu portable qui peut être attaché à des charrettes à bœufs de toutes sortes, le groupe d’étudiants a fait un pas en avant et a vraiment pensé à sortir des sentiers battus. Cette idée unique est apparue après que l’officier de l’IAS Awanish Sharan a tweeté la photo de la même chose. La photo montre un char à bœufs chargé de foin. La charrette à bœufs est reliée à deux bœufs à l’avant et un pneu est attaché à la charrette entre les animaux. On prétend que la présence du pneu supplémentaire réduit le poids sur le dos de l’animal, ce qui lui permet de tirer plus facilement la charrette.

बैलों का लोड कम करने के लिए बैलगाड़ी पर लगाया गया रोलिंग स्पोर्ट. Mot de passe : साभार pic.twitter.com/icjwYkd0Ko — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 14 juillet 2022

La meilleure partie de cette roue portable est qu’elle fournit non seulement le “support roulant”, mais peut également être ajustée en fonction de la hauteur des animaux. Tout en partageant l’image de cette innovation distinctive, Awanish Sharan a écrit dans la légende : « Sport roulant monté sur un char à bœufs pour réduire la charge des bœufs ». L’innovation unique a été appréciée par plusieurs utilisateurs, qui ont même félicité les étudiants d’avoir fabriqué quelque chose dans le pays au lieu d’acheter une innovation étrangère. Un utilisateur a écrit : « Confluence de la méthode traditionnelle et de la technique moderne et c’est ainsi que les esprits innovants indiens devraient travailler en gardant à l’esprit les réalités locales au lieu de copier-coller aveuglément des idées étrangères massives et coûteuses.

Il y en avait quelques-uns qui étaient un peu cyniques à propos de l’innovation, comme l’a écrit un utilisateur : « Ça ne marchera pas. J’ai chargé des charges encore plus grosses et plus lourdes sur un char à bœufs. Le poids doit être équilibré sur les roues et un humain doit pouvoir soulever le devant jusqu’au cou du bœuf. Bull est juste pour tirer, pas pour porter la charge. Quelles sont vos opinions ? Pensez-vous que cela aidera les animaux à se débarrasser d’une partie du poids ?

