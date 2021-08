Cette initiative française transforme de vieux jeans en isolation thermique et acoustique

Pour éviter d’incinérer deux millions de jeans chaque année, Le Relais, connu pour la collecte de dons de vêtements usagés, a trouvé une solution : les transformer en isolant thermique et acoustique. Métisse, le premier isolant thermique 100 % français et biosourcé, a en plus l’avantage d’être économe en énergie, produisant un minimum de gaz à effet de serre, et la production se fait sans eau.

ETX Studio présente « Protéger la planète une étape à la fois », une fonctionnalité régulière en partenariat avec Energy Observer Solutions.

Chaque Français jette en moyenne 12 kg de textiles par an. Pour réduire la quantité de déchets de tissus à incinérer, Le Métisse permet de les transformer en isolants thermiques et acoustiques biosourcés et 100% Made in France.

Explorer de nouvelles solutions

Le Relais, institution française de collecte de vêtements, s’est retrouvée confrontée en 2010 à un problème important : l’ampleur des vêtements collectés, qui étaient en trop mauvais état pour être réutilisés. Elle a été victime de la fast fashion. Afin de pallier la masse de vêtements inutilisables, Le Relais s’est mis à la recherche d’une solution et a ainsi développé un isolant à base de coton pour les maisons, Le Métisse. Respectueux de l’environnement, il offre une isolation thermique et acoustique plus efficace que la laine minérale habituellement utilisée à ces fins.

Une seconde vie pour les jeans usagés

À Bruay-la-Buissière, dans le nord de la France, 450 jeunes engagés dans une démarche de réinsertion professionnelle se faufilent parmi des montagnes de ballots de tissus. Les camions arrivent en rotation pour déposer leurs chargements. Trois lignes de tri traitent 50 tonnes par jour en plusieurs catégories destinées aux différentes filières de recyclage. Les déchets retenus pour Le Métisse sont des vêtements en coton, notamment des jeans, destinés à la ferraille. Ils sont débarrassés de leurs rivets métalliques et de leurs fibres avant d’être broyés et mélangés à de nouvelles fibres de polyester et compressés à plus de 120°C. Le résultat : une isolation écologique avec un bilan social particulièrement positif puisque tous les bénéfices sont réinvestis dans Le Relais, dont la moitié est partagée entre ses salariés.

Energy Observer est le nom du premier navire à hydrogène et zéro émission autosuffisant en énergie, prônant et servant de laboratoire pour la transition écologique. Sillonnant les océans sans pollution atmosphérique ni sonore pour les écosystèmes marins, Energy Observer part à la rencontre de femmes et d’hommes qui consacrent leur énergie à créer des solutions durables pour un monde plus harmonieux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici