La mission Apollo 15 sur la lune est l’une des plus grandes réalisations de l’humanité. Les photographies que les astronautes emblématiques ont rapportées étaient les premières du genre, nous donnant un regard aussi proche que possible de la surface lunaire. Cependant, une photographie très détaillée du site Apollo Landing qui impressionne tout le monde n’a pas été prise de la lune. Au lieu de cela, c’est une preuve d’une nouvelle technologie d’imagerie super puissante ici sur Terre qui a capturé cette image très détaillée de la surface lunaire, à plus de 3 kilomètres de distance!

La magnifique photo est du site d’atterrissage d’Apollo 15 sur la Lune. L’appareil a été conçu par Raytheon Intelligence & Space pour le télescope Green Bank en Virginie-Occidentale. Les images de test ont été prises comme une sorte de «preuve du concept» de cette technologie nouvellement développée. Ils ont renvoyé de puissants signaux radar sur la surface lunaire. La résolution de l’image résultante est phénoménale, capturant des objets aussi petits que 5 mètres (16,4 pieds).

L’équipe pense pouvoir encore améliorer cette technologie à l’avenir et capturer des images jusqu’à la surface de Neptune.

En novembre dernier, l’émetteur de l’équipe a envoyé un signal radar à la Lune. La zone, un disque de 3 474,2 kilomètres (2 158,8 miles) de diamètre, est le site d’atterrissage d’Apollo 15. Le signal renvoyé était le Very Long Baseline Array, une collection de radiotélescopes à travers les États-Unis.

Bien que l’appareil lui-même soit nouveau, le concept d’imagerie radar de la lune existe depuis un certain temps. Le concept est utile car il peut révéler même des structures fines sur la surface lunaire. La même technologie est utilisée sur terre pour découvrir des vestiges enfouis d’un passé ancien, elle est utilisée sur la lune pour sonder à près de mètres sous la surface du régolithe.

L’image résultante de l’appareil est si détaillée qu’elle a laissé les astronomes dans un pur plaisir. Le concept étant désormais prouvé, il peut maintenant être élargi. Un système radar haute puissance de 500 kilowatts est actuellement en cours de réalisation. «Le système prévu constituera un bond en avant dans la science radar, permettant d’accéder à des caractéristiques inédites du système solaire à partir d’ici sur Terre», a déclaré la directrice du site Karen O’Neil de l’observatoire de la Banque verte.

Alors que la lune est relativement proche et que la NASA planifie de futures missions lunaires, l’appareil sera extrêmement utile pour étudier les satellites et les planètes hors de notre portée. De plus, il peut être utile pour étudier les astéroïdes, les débris spatiaux et d’autres objets célestes que nos télescopes optiques actuels ne peuvent pas obtenir correctement. L’application de cette technologie pourrait même nous aider à comprendre la topographie de ces corps, et peut-être nous aider à être en garde contre les roches spatiales potentiellement dangereuses autour de nous.