Cette incroyable patronne a offert à ses employés des billets et des bonus de première classe

Quelle image vous vient à l’esprit lorsque vous imaginez le meilleur patron du monde ? Une personne âgée, qui vous motive à faire de votre mieux, vous comble de nombreux avantages, etc. Dans ce cas, la patronne de l’entreprise de sous-vêtements Spanx Sara Blakely fait parfaitement l’affaire. Elle m’a offert un bonus de Rs 7,97,855 et deux billets de première classe pour voyager partout dans le monde avec ses employés. Ce rapport est publié dans The Mirror.

Une vidéo est devenue virale de ce moment où Sara annonce son geste au personnel. Cette vidéo a été partagée l’année dernière le 21 octobre. S’adressant à son personnel, Sara a déclaré que c’était un très grand moment pour chacun d’entre vous. Elle s’est sentie ravie en annonçant que son personnel peut sortir pour un bon dîner, un hôtel et n’importe où dans le monde en utilisant ces billets. Sara a dédié ce moment à toutes les femmes du monde. Elle s’est également souvenue du manque d’options auxquels sa mère et sa grand-mère étaient confrontées. Spanx avait accompli 21 ans dans les affaires.



Sara continue également de partager des citations et des messages incroyables concernant l’autonomisation des femmes.

Dans un autre cas similaire, AK Shaji a offert à son employé un tout nouveau Benz GLA Class 220 D. Il s’agit d’un SUV d’une valeur de Rs 45 lakh. AK Shaji est le propriétaire de myG, un détaillant d’électronique grand public et d’appareils électroménagers au Kerala.

L’employé qui a reçu ce prix est CR Anish. Anish est un pilier constant de soutien pour lui au cours des 22 dernières années. Il était associé à Shaji bien avant la création de myG. Il a travaillé dans les unités de marketing, de maintenance et de développement commercial de cette société. Il est actuellement Chief Business Development Officer de myG.

Shaji a qualifié Anish de partenaire dans une vidéo Instagram. Selon Shaji. L’affection fraternelle d’Anish, son approche concentrée et son dévouement au travail l’ont aidé.

Ce n’est pas la première fois que Shaji récompense un de ses employés. Il y a deux ans, il a offert des voitures à ses employés. Outre les voitures, il a également donné des voyages à l’étranger aux employés.

