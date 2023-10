Cette incroyable offre sur les écouteurs Prime Day Beats est toujours disponible d’une manière ou d’une autre

Bien sûr, le plaisir du Prime Day d’octobre est peut-être terminé, mais il semble que quelqu’un ait oublié de le dire à Amazon. Il existe encore de grosses réductions disponibles, notamment cette incroyable offre Beats Studio Pro. Cependant, ce prix ne peut sûrement pas durer longtemps, alors gardez cela à l’esprit lors de la planification de votre commande.

Je pensais que c’était le nouveau Apple Beats Studio Pro Les écouteurs étaient très bons lors de leurs débuts récemment, mais à 350 $, ils semblaient un peu chers. Cela dit, je soupçonnais qu’ils seraient fréquemment en vente, même si je ne pensais pas qu’ils chuteraient aussi rapidement à 180 $, prix auquel leur prédécesseur se vendait ces dernières années. Je dois également noter que 180 $ est leur prix le plus bas à ce jour — c’est une économie de 70 $ sur le meilleur prix précédent et une énorme réduction de 49 % sur le prix catalogue.

Il s’agit de la quatrième génération d’écouteurs Beats Studio, et ils se ressemblent à l’extérieur mais présentent de gros changements à l’intérieur qui en font des écouteurs nettement meilleurs. Dans ma critique, j’ai dit que j’étais tenté de les décrire comme des versions en plastique plus abordables des AirPods Max. Ce n’est pas assez précis, cependant, en raison d’un choix de chipsets et d’une fonctionnalité manquante notable. Mais lisez notre revue complète du Beats Studio Pro pour découvrir ce qui en fait de très bons écouteurs, avec quelques mises en garde.

Même si j’avais quelques réserves à leur sujet à 350 $, ils constituent évidemment une bien meilleure affaire à 180 $ et méritent fortement d’être pris en compte pour les utilisateurs Apple et Android. Notez simplement que toutes les couleurs ne bénéficient pas de la réduction.