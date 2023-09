Cette imprimante d’étiquettes d’expédition Nelko à 90 $ est un incontournable pour votre entreprise en ligne

Vous aurez besoin de beaucoup de choses pour lancer votre activité en ligne. Mais l’un des outils les plus importants dans lesquels investir est une imprimante d’étiquettes d’expédition. Et pour le moment, vous pouvez en acheter un à près de la moitié. Amazon propose actuellement cette imprimante d’étiquettes d’expédition thermique Bluetooth Nelko – notre premier choix dans notre meilleure imprimante résumé – en vente pour seulement 90 $, ce qui vous permet d’économiser 86 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cette imprimante Nelko facilite l’envoi de vos commandes rapidement et efficacement. Elle est équipée de la technologie thermique directe, elle prend donc en charge des vitesses allant jusqu’à 150 mm/s, ce qui signifie qu’elle peut imprimer jusqu’à 72 étiquettes d’expédition de 4 x 6 pouces chaque minute. Les étiquettes sont compatibles avec une grande variété de plateformes, notamment Amazon, Etsy, Shopify, FedEx, USPS, UPS et bien d’autres. Il ne prend pas en charge la connectivité Wi-Fi mais est équipé de Bluetooth, vous pouvez donc imprimer sans fil directement depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable, ou également via USB. De plus, il a un petit encombrement de 5 x 9 pouces, il n’encombrera donc pas non plus votre bureau ou votre poste de travail.