Cette image d’astronautes s’amusant avec des bulles d’eau dans l’espace est tellement pertinente

À la Station spatiale internationale, les astronautes sont toujours occupés par les nombreuses expériences scientifiques qu’ils doivent mener. Cependant, de temps en temps, ils trouvent le temps de faire quelque chose d’amusant. L’ISS profite de cette occasion pour partager avec le monde ce que font les astronautes à bord. Dans une série de clichés partagés sur Instagram, les astronautes sont vus en train de sourire et de s’amuser avec une bulle d’eau volante libre. La légende disait : « Les astronautes de l’Expédition 68 (de gauche à droite) Frank Rubio, Kjell Lindgren, Jessica Watkins, Samantha Cristoforetti et Bob Hines s’amusent avec la physique des fluides en observant le comportement d’une bulle d’eau en vol libre à l’intérieur du Kibo de la Station spatiale internationale. module de laboratoire. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux semblaient avoir adoré cet article. Après tout, ce n’est pas seulement une bulle d’eau ordinaire mais une bulle d’eau dans l’espace. Les astronautes qui semblaient amusés à sa vue ont amené les utilisateurs des médias sociaux à s’interroger sur la vie extraterrestre. “Je ne me lasse pas de voir des bulles d’eau fraîche dans l’espace. À chaque fois, je me perds brièvement dans des pensées sur notre univers », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre utilisateur a partagé son enthousiasme et a commenté: «J’adore l’eau dans l’espace. C’est trop cool!”

Cette personne avait une vraie question pour Internet. “Comment le nettoyer cependant, l’attraper dans un verre?” un commentaire lu. Les utilisateurs d’Instagram sont venus avec quelques solutions créatives. Selon eux, les serviettes pourraient bien fonctionner ou peut-être mieux encore, les astronautes pourraient en boire. Un autre utilisateur a pris une longueur d’avance sur la spéculation et a demandé si les fluides à l’intérieur de notre corps se déplaçaient de la même manière que la bulle d’eau en apesanteur.

La mission Expedition 68 compte sept astronautes et cosmonautes vivant et travaillant ensemble à bord de la Station spatiale internationale. Le commandant Samantha Cristoforetti de l’ESA (Agence spatiale européenne) et ses coéquipiers Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins sont à bord de la station spatiale depuis le 27 avril. Ils devraient retourner sur Terre à bord du vaisseau spatial SpaceX Dragon Freedom.

