Cette illusion d’optique en damier peut vous casser la tête

Une illusion d’optique attire l’attention en ligne pour sa merveilleuse capacité à tromper les yeux des téléspectateurs. Appelé l’illusion d’optique en damier, cet art visuel présente un damier, composé de carrés clairs et sombres, avec une figure cylindrique positionnée au coin. Étant une figure en 3D, le cylindre projette une ombre sur quelques cases du plateau. Il faut décider si les deux carrés – marqués A et B – sont identiques ou ont des nuances de gris différentes. Dans l’image, les deux carrés sont différents. Le carré marqué B semble être plus clair que celui marqué A. Cependant, ce n’est pas le cas. Les carrés sont de la même luminosité.

L’illusion force notre esprit à croire que les deux carrés sont différents en raison d’un problème de perception. Ce bug glorifie la différence entre la façon dont l’information visuelle est traitée par le cerveau et l’œil. L’illusion, créée en 1995 par un professeur de sciences visuelles du MIT, Edward H. Adelson, montre comment les nuances sont identiques en plaçant deux lignes également ombrées adjacentes aux deux carrés.

L’illusion suit le mécanisme qui est imité par l’illusion Cornsweet. Selon le phénomène, la ligne de dégradé au centre divisant deux sections fait apparaître les sections de teinte différente. Il donne un aperçu de la façon dont notre cerveau interagit avec les bords des formes et, selon lui, perçoit la zone environnante.

Notre perception de la couleur est considérablement influencée par ce qui se trouve à proximité de cette couleur. Ceci est plus clair lorsque vous placez un carré sur des arrière-plans ombragés différemment. Avec un fond clair, le cerveau enregistre un carré de couleur foncée. Avec un fond sombre, le carré semble être d’une teinte plus claire.

Un vrai casse-tête, n’est-ce pas. Alors, qu’avez-vous à dire sur cette illusion d’optique ?

