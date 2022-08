Cette illusion d’optique avec des serrures vous fera exploser la cervelle ; Connaissez votre tâche

La psychologie humaine est complexe. Comprendre le fonctionnement du cerveau est passionnant. Parfois, cela fonctionne de manière étrangement spéciale et trouve facilement des solutions aux questions les plus compliquées. Les illusions d’optique révèlent les voies de nos esprits toujours actifs. Les illusions d’optique ne sont pas seulement des puzzles qui révèlent quelque chose sur nous, mais aussi un outil pour mesurer notre QI. Une telle illusion a fait surface sur Internet où le spectateur doit trouver une serrure ouverte parmi une volée de serrures en 20 secondes.

Les innombrables serrures de l’image constituent un excellent camouflage pour la serrure ouverte, ce qui en fait une tâche pour les téléspectateurs. Si l’on réussit à le faire dans les 20 secondes, on peut être considéré comme un prodige en matière d’observation et de résolution d’énigmes. La plupart des gens ont du mal à trouver la serrure ouverte. Même s’ils le trouvent, le délai de 20 secondes s’avère trop court pour faire de même.

L’énigme partagée par Planetworm Riddles and Tests a d’innombrables serrures de couleur jaune et les crochets sont colorés en gris. La clé pour trouver le cadenas ouvert est de rechercher le cadenas jaune qui a un crochet gris ouvert. Une fois que vous avez choisi lequel il s’agit, vous avez résolu le test.

Si vous avez atteint cette étape de l’article et que vous n’avez pas encore trouvé le cadenas, laissez-nous vous aider. La serrure est située dans la deuxième rangée à partir du bas et la troisième colonne à partir de la gauche. Si vous commencez à regarder en bas à gauche, il serait plus rapide et plus facile de trouver la serrure. La solution est marquée d’un cercle rouge pour vous.

Vous pouvez également essayer de tester le QI de votre ami en lui montrant le même puzzle et en lui demandant de terminer la tâche en 20 secondes.

