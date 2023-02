Cette illusion d’optique a un serpent caché quelque part ; Peux tu le repérer?

Les illusions d’optique sont sans aucun doute notre passe-temps favori maintenant. Non seulement ils aident à divertir les téléspectateurs, mais ils leur proposent également des défis qui peuvent les aider à améliorer leur QI et leurs capacités d’observation. Ils servent également de moyen polyvalent de savoir quels sont vos traits de personnalité cachés. Une image qui a un serpent caché quelque part devient virale sur les réseaux sociaux, et le défi des téléspectateurs est de trouver le reptile le plus rapidement possible.

Cette illusion d’optique n’a pas de limite de temps, car elle est assez difficile. L’image montre quelques marches faites d’une brique rouge découpée dans un rocher. Les escaliers sont sales avec beaucoup de poussière, de feuilles sèches et de petits cailloux dessus. La couleur sombre de la roche ne donne pas une vue distinctive du serpent et rend encore plus difficile la recherche du reptile.

Toute la poussière et la saleté ne font qu’aider le serpent à mieux se camoufler et rendent difficile pour les téléspectateurs de terminer le défi. Si l’on reste concentré, on peut être capable de le casser dans un laps de temps raisonnable.

Prenez votre temps et voyez si vous pouvez trouver le serpent. Si vous réussissez, vous pouvez vous considérer comme une personne avec un QI élevé et une grande attention aux détails. Mais si vous n’avez pas réussi à trouver le serpent, voici la solution :

Une fois que vous avez trouvé le serpent, cela peut vous sembler plus facile. Mais ce n’est pas vrai. La petite saillie de la tête du serpent entre le rocher et la marche est en effet difficile à trouver. Le reptile est situé en plein centre de l’image, au bout de l’escalier poussiéreux.

Si vous n’avez pas réussi à trouver le serpent dans l’illusion d’optique, plusieurs de ces images sont présentes en abondance sur Internet et vous pouvez régulièrement vous entraîner à améliorer vos compétences. Ils peuvent être une image ou une peinture et avoir un ou plusieurs éléments cachés. Beaucoup d’entre eux ont une limite de temps qui ne fait qu’ajouter au plaisir.

