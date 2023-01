Cette île tropicale d’Amérique centrale coûte moins cher qu’un appartement luxueux à Mumbai

Vous voulez une île isolée et abordable à votre nom afin que vous puissiez passer du temps dans un espace solitaire avec juste vos pensées et le son de la nature ? Une île tropicale d’Amérique centrale est à vendre et ne coûte qu’environ le prix d’un luxueux appartement à Mumbai.

L’île Iguana, un site volcanique à environ 19,5 kilomètres au large de Bluefield, au Nicaragua, a été mise en vente et le prix n’est que de 376 627 £ (INR 3,75 crores). Coût assez raisonnable pour une île, non? Un total de cinq acres de terrain bordé de cocotiers et de bananiers ainsi qu’une maison de trois chambres et une tour d’observation de 28 pieds peuvent être à vous pour seulement Rs 3,75 crores.

La maison a suffisamment d’espace pour avoir une piscine pour les personnes désireuses d’y apposer leur marque et il y a un quai du côté ouest, idéal pour la pêche et la voile.

Selon The Metro UK, l’île n’est pas complètement coupée du reste du monde et dispose d’une connexion Wi-Fi disponible ainsi que d’un réseau mobile approprié. L’île entièrement fonctionnelle reçoit même des signaux de télévision sans aucune interruption et l’île a un bonus supplémentaire de personnel. Il a un gestionnaire sur place et des gardiens qui sont prêts à rester sur l’île avec ses propriétaires.

Les villes de premier rang en Inde peuvent vous offrir un appartement de luxe avec vue sur la plage en Inde, mais rien de plus. Cependant, Iguana Island n’a pas seulement une vue sur la plage, mais tout ce que l’on attend d’une destination de vacances. Si vous investissez un peu plus, vous pourrez même acheter un yacht et naviguer en mer pour ressentir la sensation de vacances à part entière.

Le niveau de prix met définitivement en perspective la recherche de maisons dans le monde entier.

Achèteriez-vous l’île si vous aviez les économies nécessaires ?

