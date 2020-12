Une vue lointaine de Foula rappelle un iceberg colossal, ses falaises plongeantes aussi lisses et bleuâtres que la glace sculptée par le vent.

C’est une vue rare, cependant. Le plus souvent, l’île est enveloppée derrière un rideau de brume, ses contours n’apparaissant que lorsque l’on se faufile soigneusement à travers les perfides Shaalds o ‘Foula, un récif du protectorat peu profond.

Non seulement les Shaalds ont empêché l’île de devenir une plaque tournante du transport maritime, mais ils ont également permis à Foula de rester un pas hors du temps avec le reste du monde. Le récif isolant explique l’adhésion de Foula à un calendrier vieux de plusieurs siècles, ce qui signifie que cette île au bord du monde célèbre Noël avec 12 jours de retard.

Comme pour envoyer un message au monde sur l’inimitié de Foula au changement, les Shaalds ont réclamé leur juste part de bateaux – notamment en 1914, lorsque le paquebot Oceanic s’est échoué.

Dans son livre The Isle of Foula, le laird de l’île Ian Holbourn a décrit le capitaine Henry Smith d’Oceanic déclarant, avec la confiance seulement possible dans un marin échoué, que le navire reposerait pour toujours sur le récif pour avertir les autres navires de passage.

Les habitants savaient mieux, et ont donné à l’épave deux semaines. Au bout de quinze jours, le navire était parti, brisé par une mer agitée et tumultueuse.

Foula est reliée à son voisin le plus proche, l’archipel des Shetland, par un ferry deux fois par semaine. Un petit bateau, The New Advance, part de la côte ouest des Shetland (si le temps le permet). Une petite piste d’atterrissage bien usée, également reliée uniquement aux Shetland, offre aux insulaires leur seule autre connexion avec le monde extérieur.

Pas plus tard qu’à la fin du XIXe siècle, l’île comptait jusqu’à 250 habitants. L’extrême de cette vie lointaine n’était pas pour tout le monde. L’attraction de la modernisation et de l’urbanisation tout au long du XXe siècle a laissé sa marque et, depuis des décennies, la population de Foula est restée stable, oscillant autour de 30 personnes.

L’autosuffisance reste la clé; il n’y a ni pub ni café, et à part un bureau de poste, il n’y a pas de locaux commerciaux. Pendant des siècles, les oiseaux et leurs œufs ont formé le régime alimentaire local. Désormais, un grand troupeau de moutons et des serres fumantes contribuent à diversifier la cuisine locale.

Les Romains, malgré l’histoire affirmant qu’ils l’ont fait au moins aussi loin au nord que les îles Orcades, étaient au courant de Foula, mais n’ont pas pu l’atteindre. Pour eux, c’était l’Inaccessible Ultima Thule, le lieu «au-delà des frontières du monde connu».

Ce sentiment de distance, devenu autant culturel que géographique, a permis à la population d’aujourd’hui d’entretenir un lien étroit avec son héritage nordique. Comme le reste des Shetland, il existe des preuves de peuplement à Foula datant de l’âge du fer et du bronze.

Loin de Gaeldom et du système clanique écossais, ce lopin de terre aurait existé pendant de nombreuses années en tant qu’entité indépendante autonome à part entière. Vers 800 après JC, les Norsemen itinérants conquirent Foula et s’installèrent dans le village de Hametoon. Aujourd’hui, des noms locaux tels que Norderhus, Krugali et Guttren parsèment l’île.

Foula est resté sous la loi nordique jusqu’à la fin du 16ème siècle et était, jusqu’au 19ème siècle, le dernier rempart de l’ancienne langue nordique de Norn.

La dernière oratrice de Norn connue au monde, Jeannie Ratter, est décédée en 1926. Sa fille, interviewée dans les années 1950, a rappelé la berceuse Norn que sa mère chantait – qui, avec toute sa tendresse viking, se traduit en gros par: «Dors, mon enfant. Sinon, je te frapperai la tête contre le mur. Les restes de la langue peuvent encore être entendus dans les tons chantants et étouffants de l’accent Foulan, qui est loin de tout richelieu écossais roulant.

Le nom Foula est une anglicisation du vieux norrois Fuglaey, qui signifie «île aux oiseaux». L’air regorge de sternes, de macareux, de kittiwakes, de guillemots, de fulmars et de grands skuas bombardant en piqué – de gros oiseaux de couleur sombre avec des ailes atteignant 1,5 mètre, qui nichent sur les parois exposées des falaises.

Les falaises marines à l’ouest de l’île, y compris le Kame de 370 mètres, sont parmi les plus abruptes de Grande-Bretagne. Autrefois, les tout-petits étaient emmenés au bord des falaises pour apaiser leur peur des hauteurs. Regarder la mer se fracasser contre les rochers à des centaines de mètres plus bas était censé endurcir leurs nerfs, faisant d’eux des grimpeurs audacieux et des collecteurs d’œufs intrépides.

Les insulaires de Foula sont fiers de l’héritage de leur île, même si se contenter de leur séparation signifie vivre légèrement akilter. Bien qu’ils n’aient pas atteint l’île, les Romains ont réussi à laisser un impact durable sur leur Ultima Thule.

Pour des raisons encore inconnues, lorsque la Grande-Bretagne a troqué le calendrier julien pour le calendrier grégorien moderne en 1752, les régions les plus reculées du pays – y compris Foula – ont décidé de ne pas changer, s’en tenant à l’ancien calendrier romain.

Quand, en 1900, une année bissextile passa méconnue sur l’île, les dates glissèrent à nouveau. L’heure locale de Foula la place un jour en avance sur le calendrier julien et douze jours en retard sur le grégorien, un décalage temporel unique. Ainsi, les insulaires de Foula célèbrent Noël, ou Yule, le 6 janvier. Le jour de l’an, ou jour de l’an, tombe le 13 janvier.

Le jour de Noël, après avoir échangé des cadeaux à la maison, les insulaires se réunissent généralement pour jouer de la musique et danser. Des chansons telles que «The Shaalds of Foula» et «The Fields of Foula», remplissent l’air, tandis que les bottes s’agrippent au Foula Reel, une ancienne danse scandinave.

En tant que restes de Norsemen tenaces, la patience envers Foula ne doit pas être sous-estimée. L’île n’avait ni électricité ni eau courante jusqu’en 1982.

Néanmoins, au bord du monde interdit des Romains de l’Antiquité, en compagnie du temps brutal et des agneaux laineux, on a le sentiment d’être en phase avec l’histoire.

Comme l’a fait remarquer un insulaire: «Ce sont tous les autres qui ont changé, pas nous.»