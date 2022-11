Cette idée de cadeau de Noël idiote est parfaite pour l’homme de votre vie – Hollywood Life

Crédit image : bernardbodo/Adobe

Si vous avez un homme dans votre vie qui apprécie autant les cadeaux amusants que les cadeaux pratiques, ne cherchez pas plus loin que Coffret cadeau Ballsy’s Jolly Jewels. Les coffrets cadeaux d’hygiène standard pour hommes comprennent généralement des produits tels que des nettoyants corporels de base, des désodorisants et des eaux de Cologne, tandis que ce coffret cadeau Ballsy unique comprend des articles plus spécialisés pour une section particulière du corps (un que beaucoup ne passent peut-être pas assez de temps à se toiletter). Il comprend «Ballwash» pour «les noix, les fesses et le corps», un désodorisant simplement appelé «spray pour sacs» et une eau de Cologne «frottement aux noix» qui sent l’air frais de l’océan.

La Pack Jolly Jewels fait certainement un excellent cadeau de blague, mais il n’y a pas non plus de quoi se moquer. Son “Ballwash” vigoureux est fabriqué à partir d’ingrédients de haute qualité pour éliminer efficacement et naturellement ces odeurs nauséabondes.

D’autres marques de nettoyants pour le corps et de déodorants « axés sur les hommes » ont tendance à utiliser des odeurs accablantes pour masquer (mais pas éliminer) les mauvaises odeurs, tandis que ces formules lavantes et désodorisantes ont été créés pour se rafraîchir subtilement avec les senteurs du charbon de bois et de la mer. En d’autres termes, il sent bon mais ne domine pas chaque pièce dans laquelle il entre avec des parfums dominants.

À l’heure actuelle, ce kit a une note impressionnante de 4,7 étoiles sur Amazon. Un de ces heureux clients confirmé ce coffret cadeau Ballsy garde leur “Des boules fraîches toute la journée” dans leur avis cinq étoiles : “Je l’utilise presque quotidiennement,” ils ont dit. “Mes boules n’ont plus cette odeur ou cette sensation de moisi pendant la journée. J’utilise le nettoyant pour le corps pour les organes génitaux et le butin, puis j’applique le produit semblable à un baume sur mes bijoux et je suis prêt à partir.

Avec près de 50 % de réduction sur Amazon, Pack Jolly Jewels de Ballsy est un cadeau de vacances génial et hilarant pour tout mec dans votre vie. C’est aussi le cadeau parfait et amusant à apporter pour une fête d’échange de cadeaux de Noël.