Cette IA peut refaire une chanson dans n’importe quel genre que vous aimez

Suno ne se contente plus de produire des chansons créées par l’IA ; il peut également les réinterpréter dans de nouveaux styles. La société a publié une nouvelle fonctionnalité appelée Covers qui réinterprète vos chansons dans de nouveaux genres, presque comme un filtre photo ou en demandant à ChatGPT d’imiter le style d’un auteur, mais pour l’audio. Actuellement en version bêta, la fonctionnalité transforme les entrées audio, que ce soit vous chanter sous la douche ou des pistes produites, dans de multiples formes musicales tout en préservant la mélodie originale.

L’idée est de conserver l’essence du morceau original, simplement avec une nouvelle interprétation stylistique. Pour créer une reprise, vous pouvez sélectionner une chanson dans votre bibliothèque, puis choisir l’option « Cover Song » dans le menu. L’IA traitera votre morceau dans le style que vous avez sélectionné.

Un ajout amusant est que vous pouvez retravailler une chanson existante et ajouter des paroles adaptées au nouveau genre à une piste sans aucune voix. Bien que l’IA génère automatiquement des paroles qui correspondent au nouveau style, Suno dit qu’il est préférable de modifier les paroles pour s’assurer qu’elles ont du sens. Vous pouvez entendre un peu comment cela fonctionne dans la vidéo ci-dessous et via ce lien liste de lecture.

« Nous savons que la musique est une affaire personnelle, et Covers vous donne les outils pour explorer encore plus de façons de vous connecter à votre musique », a expliqué Suno dans un article de blog. « Que vous expérimentiez des remixes transversaux, que vous ajoutiez des voix à un instrumental ou que vous soyez simplement curieux de savoir comment votre morceau pourrait sonner dans un contexte différent, Covers ouvre un monde de possibilités. »

Transformer des sessions acoustiques en hits country avec des reprises 🤠 @MichaelCarychao Qu’as-tu couvert jusqu’à présent ? 👇 pic.twitter.com/ynVvbBj3re16 septembre 2024

Réinventez la musique que vous aimez avec Covers ! Les Covers peuvent transformer n’importe quoi, d’un simple enregistrement vocal à un morceau entièrement produit, en un style entièrement nouveau tout en préservant la mélodie originale qui vous est propre. Notre toute nouvelle fonctionnalité, désormais disponible en version bêta en accès anticipé,… pic.twitter.com/B8JzBReJre12 septembre 2024

Des idées sonores

La fonctionnalité Covers de Suno arrive à un moment où l’IA est de plus en plus utilisée pour démocratiser les processus créatifs. Les outils d’IA deviennent de plus en plus sophistiqués, permettant aux utilisateurs d’interagir avec des supports créatifs comme la musique, l’art et l’écriture de manière nouvelle et innovante. Pour les musiciens et les producteurs, Covers pourrait servir à tester différents arrangements et styles pour leur travail ou à montrer comment leurs chansons pourraient sonner dans différents genres sans avoir à les recréer manuellement.

La fonctionnalité Covers s’inscrit dans le cadre de l’ajout continu de nouvelles fonctionnalités et d’accès de Suno. Suno a conclu un accord avec Microsoft pour offrir un plugin pour l’outil de conversion de texte en musique de Suno pour Microsoft Copilot depuis près d’un an et a récemment publié une application mobile, malgré quelques nuages ​​juridiques à l’horizon. L’entreprise et d’autres générateurs de musique IA comme Udio font actuellement face à des poursuites judiciaires de la part de grandes maisons de disques pour violation du droit d’auteur. Des questions plus vastes se posent également quant à la légalité de l’utilisation de musique existante comme données de formation pour les modèles d’IA.

La fonctionnalité Covers est disponible pour les abonnés Suno Pro et Suno Premier. Ces abonnés bénéficient de 200 générations de cover gratuites pour commencer à expérimenter l’outil, après quoi chaque nouvelle génération de cover coûte dix crédits, un peu comme le coût de création d’une toute nouvelle chanson.

