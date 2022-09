Cette IA aide à reconstruire des œuvres perdues depuis des années

La restauration d’œuvres d’art est une discipline qui allie passion, patience et débrouillardise. Et elle bénéficie de plus en plus des dernières avancées technologiques, notamment en matière d’intelligence artificielle. La start-up Oxia Palus forme une telle IA pour reconstituer avec précision des peintures perdues depuis des années. Cette année, les visiteurs de la Focus Art Fair ont eu droit à une exposition spéciale sur le stand de la MORF Gallery. Il s’agissait d’une sélection de tableaux de Vincent van Gogh et de Léonard de Vinci que le grand public n’avait jamais pu voir auparavant car recouverts par d’autres œuvres des deux artistes.

L’un d’eux, “Two Wrestlers”, représente deux hommes, torse nu, au milieu d’un match de catch. Vincent van Gogh l’a probablement peint en 1886, alors qu’il était à l’académie des beaux-arts d’Anvers. Il y fait allusion dans une lettre à son frère Théo. “Cette semaine, j’ai peint une grande chose avec deux torses nus – deux lutteurs […] et j’ai vraiment aimé faire ça », lit-on.

Cependant, le peintre néerlandais l’a recouvert d’une nature morte, intitulée “Nature morte avec des fleurs de prairie et des roses”, actuellement conservée au musée Kröller-Müller aux Pays-Bas. La start-up Oxia Palus a recréé cette sous-couche en apprenant à l’intelligence artificielle comment reproduire le style de Van Gogh.

De Modigliani à Léonard de Vinci

Les chercheurs ont formé un réseau de neurones sur d’autres œuvres de Van Gogh. Ils lui ont ainsi appris à reconstituer avec précision « Two Wrestlers » à partir d’une image de type radiographie. Cela a donné lieu à un résultat “très convaincant – de loin la meilleure estimation que nous puissions obtenir avec la technologie actuelle”, selon Anthony Bourached, l’un des co-fondateurs d’Oxia Palus, s’adressant à Artnet News.

Cette intelligence artificielle a également réussi à reconstituer avec précision “Nu féminin debout” de Vincent van Gogh, “Madonna” de Léonard de Vinci, “Beatrice Hastings” d’Amedeo Modigliani et “Parc del Laberint d’Horta” de Santiago Rusiñol.

Ces répliques de haute technologie ont été surnommées “NeoMasters”. Ils ont la particularité d’offrir une idée précise de la couleur et de la texture d’origine des peintures perdues depuis longtemps. L’objectif d’Oxia Palus est de continuer à mettre la technologie au service de la restauration d’art. “Avec potentiellement des milliers d’œuvres d’art cachées sous des peintures existantes, détruites et manquantes, le voyage pour ressusciter l’art perdu du monde ne fait que commencer”, lit-on sur le site Web de la start-up.

DALL-E 2, le robot artiste

La preuve de cette ambition peut être vue avec le dernier projet de l’entreprise, “TextMasters”. Cela ressemble à “NeoMasters”, la principale différence étant que l’IA reconstruit des peintures perdues à partir de descriptions textuelles, et non à partir d’images radiographiques – un exploit rendu possible par DALL-E 2, l’innovation développée par la société américaine OpenAI. Ce logiciel d’intelligence artificielle text-to-image utilise des modèles de compréhension du langage, ainsi que l’apprentissage sans supervision humaine sur de très grandes quantités de données, pour générer des images artificielles crédibles.

Les chercheurs d’Oxia Palus ont déjà utilisé DALL-E 2 pour reproduire des peintures de Diego Velázquez, Giotto, Léonard de Vinci, Johannes Vermeer, Eugène Delacroix et Sandro Botticelli, entre autres. Certains d’entre eux sont actuellement proposés à la vente sous forme de NFT sur la plateforme KnownOrigin, afin de susciter l’intérêt des crypto-collectionneurs. “Nous espérons qu’en commençant par certaines des pièces perdues les plus remarquables de l’histoire, nous pourrons susciter un intérêt public plus large pour la restauration de notre patrimoine culturel collectif”, a déclaré Oxia Palus.

