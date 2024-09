Cette horreur corporelle est un sérum de vérité exaltant : NPR

basculer la légende Christine Tamalet

Une scène de la comédie de 2004 Les filles méchantes On retrouve les Plastics, le trio d’adolescents méchants au centre du film, debout devant le miroir de leur chambre à coucher, déplorant leurs « défauts » physiques individuels : hanches « énormes », mollets laids, « épaules d’homme ». Après quelques instants, ils se tournent vers leur nouvelle recrue silencieuse, Cady Heron, jouée par Lindsay Lohan, s’attendant à ce qu’elle intervienne avec ses propres expressions de dégoût d’elle-même. Le mieux qu’elle puisse trouver est une mauvaise haleine matinale.

Il est peu probable que Coralie Fargeat ait eu la critique de l’adolescence de Tina Fey à l’esprit lorsqu’elle rêvait de son histoire d’horreur corporelle dérangée La substance. Pourtant, l’essence de cette scène satirique transparaît dans le cri de cœur de Fargeat contre l’idéalisation et la diabolisation du corps des femmes : comment une culture misogyne nous apprend à nous détester parce que nous ne ressemblons pas à certaines personnes et à accepter le sort de devenir presque invisibles à un certain âge. De nombreux mouvements artistiques ont cherché à s’opposer à ces restrictions ; La substanceL’arme de choix de la société pour faire face à de tels maux est une véritable boule de démolition, souvent exaltante et parfois fastidieuse.

La substance Le film commence à 11 heures, effrontément débridé dans sa subtilité visuelle et narrative : des couleurs vives et audacieuses, des performances grandioses et larges, des corps déchirés. Demi Moore joue le rôle d’Elisabeth Sparkle, une star de l’aérobic à la Jane Fonda qui fête ses 50 ans et est rapidement évincée de son poste à Hollywood. Déprimée, elle rentre chez elle en voiture, mais elle est distraite par la vue de son visage souriant arraché sans ménagement d’un panneau d’affichage.

Elle entre en collision avec une autre voiture et s’en sort miraculeusement bien. Néanmoins, son infirmière lui glisse une clé USB étiquetée « La substance », avec un numéro de téléphone à appeler et un message alléchant : « Cela a changé ma vie. »

Une injection auto-administrée du sérum Substance crée une version plus jeune et plus sexy d’Elisabeth – « Sue », jouée par Margaret Qualley – mais seulement pendant sept jours à la fois. Une fois cette période écoulée, elle doit redevenir son ancienne version et répéter le processus encore et encore… sinon. « Souviens-toi que tu es une seule personne », peut-on lire sur la carte à l’intérieur de sa trousse de secours.

Comme le racontent ces histoires, Fargeat Le film s’intéresse à une source attendue du choix radical d’Elisabeth : les hommes, mais seulement en périphérie. Dennis Quaid pousse la danse à l’extrême dans quelques scènes, dans le rôle d’Harvey, le directeur de télévision rustre et louche qui vire Elisabeth avec désinvolture et embauche Sue avec empressement.

Plus intéressant encore, La substance est une étude de caractère interne, qui se déroule dans une année passionnante qui a vu quelques cinéastes féminines et non binaires utiliser une narration riche et immersive pour transmettre des relations complexes avec le moi corporel, y compris Jane Schoenbrun J’ai vu la télé briller et celle de Marielle Heller adaptation à venir du roman Garce de nuit L’intention de Fargeat n’est pas seulement de dénoncer la pression extérieure à laquelle les femmes sont confrontées pour prendre des mesures extrêmes afin d’atteindre une définition restreinte de la désirabilité ; elle souhaite plonger le spectateur dans une expérience indirecte du tribut physique et psychologique que tout cela détruit.

Après cette injection initiale, la « naissance » violente et terrifiante de Sue du corps d’Elisabeth est une merveille technique et, comme la grande majorité du film, elle n’est pas pour les âmes sensibles. (L’équipe des effets visuels et spéciaux est composée de Pierre-Olivier Persin, Bryan Jones, Pierre Procoudine-Gorsky et Jean Miel. Nous avons parcouru un très long chemin depuis le film de David Cronenberg La mouche.) De nouvelles cellules se forment, la peau se déchire, le sang suinte et Fargeat prend son temps pendant plusieurs minutes atroces pour s’assurer que vos sens sont sollicités et engagés par chaque morceau mortifiant de celui-ci.

Cette scène du début n’est qu’une préparation insuffisante pour ce qui suit pendant le reste du film, alors qu’Elisabeth/Sue est consumée par une peste existentielle. Sue, pleine d’entrain et « parfaite », remplace Elisabeth en tant que nouvelle It-girl de l’aérobic pendant ses heures d’éveil, tandis qu’Elisabeth passe les siennes à en vouloir à l’ascendance de son autre moitié et à sa propre existence continue de vieille has-been. L’« équilibre » temporel de sept jours commence à pencher dans une direction, et les choses tournent mal.

Il s’agit d’une vitrine impressionnante pour Qualley et surtout pour Moore, qui pourrait canaliser l’esprit abrasif et toujours en spirale de Faye Dunaway dans Maman chérie et Bette Davis de la fin de sa carrière. Sur le papier, son personnage est peu défini, il n’a ni famille ni amis, il n’a pas d’histoire de fond autre que son identité de star de la télévision sur le déclin ; Elisabeth et Sue sont au contraire de pures identités, de puissants vecteurs par lesquels s’exprime le cri originel de Fargeat.

Ce cri primal est juste et efficace, jusqu’à un certain point. Fargeat ne cesse de mettre la barre plus haut, avec Moore et Qualley totalement engagés dans l’absurdité et la monstruosité de la trajectoire commune de leurs personnages. Certains spectateurs se laisseront aller à cet excès sans réserve, mais lors d’une séquence particulièrement désagréable du troisième acte, le motif brillant a commencé à ressembler à un gourdin manié avec une telle force brute que mes sens se sont émoussés. Je me suis retrouvé à la fois impressionné par l’audace et incertain si le message perdait de son mordant parce qu’il était simplement tellement.

En même temps, cette approche exagérée semble être un argument en soi, étant donné que peu de choses ont réellement changé, même après des campagnes comme le mouvement Body Positive. Les buts ont simplement bougé.

Les courbes et la graisse corporelle sont socialement acceptables et même célébrées, selon l’endroit où elles se trouvent sur le corps et la personne qui habite ce corps. (Et si vous n’en avez pas, vous pouvez toujours les acheter à vos risques et périls.) Les normes hollywoodiennes pour les femmes âgées se sont assouplies par rapport à il y a quelques décennies, bien que la définition tacite de « vieillir avec grâce » reste restrictive ; nous nous émerveillons devant des actrices comme Jennifer Lopez (55 ans), Halle Berry (58 ans) et même Moore (61 ans) précisément. parce que ils ne font pas leur âge. ( Moore a été franc (à propos de ses luttes passées contre les troubles de l’alimentation et le vieillissement au sein de l’industrie.) Il est logique qu’un film comme La substance viendrait et déchaînerait une telle fureur déchaînée à la pensée de tout cela.

Le dernier plan du film est une vision stupéfiante, à la fois grotesque et cathartique. Lorsqu’il se déroule, après près de deux heures et demie de coups, de succions, de coups, de bêlements et de pourriture de toutes sortes – sans parler des fesses, de tant de fesses – il est, étonnamment, relativement discret et presque apaisant. C’est le genre de conclusion audacieuse qui suscite une profonde admiration pour les ambitions de son créateur ainsi qu’un sentiment d’accomplissement en soi pour avoir enduré la folie toujours croissante jusqu’à la fin.