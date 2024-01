CETTE hormone joue un rôle clé dans la gestion du poids : Conseils pour l’équilibrer

Équilibrer la leptine, l’hormone responsable de la régulation de la faim et du métabolisme, passe par l’adoption d’un mode de vie sain. Donnez la priorité à une alimentation riche en nutriments, riche en protéines, en fibres et en aliments complets, tout en réduisant les sucres transformés et les glucides raffinés. L’exercice régulier, en particulier l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), contribue à améliorer la sensibilité à la leptine. Assurez-vous de dormir suffisamment, car les niveaux de leptine sont influencés par les habitudes de sommeil. Gérez le stress grâce à des techniques de relaxation, car des niveaux de stress élevés peuvent perturber l’équilibre hormonal et avoir un impact sur la production de leptine. En combinant une alimentation nutritive, une activité physique régulière, un sommeil suffisant et une gestion du stress, les individus peuvent soutenir une fonction optimale de la leptine et contribuer à la régulation du poids et à la santé globale.