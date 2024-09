Cette Hollandaise construisait des bateaux. Elle vient de remporter un Emmy en tant que maquilleuse

Krista Hann de St. John’s faisait partie de l’équipe qui a remporté un Emmy pour son travail de maquillage sur la série FX Shogun ce week-end. (Soumis par Krista Hann)

Lorsque Krista Hann de St. John’s travaillait comme maquilleuse chez Sephora tout en étudiant l’architecture navale au Marine Institute, elle se demandait si elle serait capable de transformer sa passion en carrière.

Après avoir remporté un Emmy Award pour le maquillage dans la série FX Shogunon peut dire sans se tromper que c’est mission accomplie.

« Je ne pense pas avoir arrêté de pleurer, je dois être honnête avec vous », a déclaré Hann à CBC News depuis Los Angeles lundi.

« C’est difficile à exprimer même… avec des mots. À cause de l’honneur et de ce qu’il représente, et de tout le travail acharné. Tant de hauts et de bas dans l’industrie. Mais, mon Dieu, c’était un bon moment. C’est un cadeau. C’est tout ce que je peux dire. »

Hann faisait partie de l’équipe qui a reçu l’Emmy pour le maquillage exceptionnel dans un film d’époque ou fantastique/science-fiction (non prothétique), qui a été présenté le week-end précédant les Primetime Emmys de samedi.

Hann a déclaré que cette victoire mettait en perspective ses années de dur labeur, ajoutant qu’elle avait été encouragée par l’un de ses managers chez Sephora à explorer le maquillage comme carrière.

« Tout le monde là-bas m’a vraiment soutenue. Et je me suis dit : « Peut-être que je pourrais faire carrière dans ce domaine » », a-t-elle déclaré.

Cela l’a amenée à déménager à Vancouver, à faire un voyage en Inde pour son premier emploi et à entamer une carrière qui l’a depuis emmenée partout dans le monde.

« J’ai accepté tous les emplois, qu’ils soient rémunérés ou non, juste pour acquérir de l’expérience. J’ai gardé la tête basse, j’ai travaillé dur. Il y a eu beaucoup de sacrifices », a-t-elle déclaré. « Il faut juste y aller à fond, mec… regardez-nous maintenant. »

Shogun se déroule dans le Japon des années 1600. (Katie Yu/FX/Associated Press)

Shogunune pièce d’époque sur les machinations politiques dans le Japon des années 1600, a établi un nouveau record avec 14 victoires aux Creative Arts Emmy.

Hann a déclaré que les journées de travail de 18 heures étaient intensives mais enrichissantes, affirmant qu’elle avait l’occasion de travailler avec des artistes japonais qui ont contribué à montrer le Shogun équipe comment styliser correctement les personnages.

Les Emmys ont été un moment fort de sa carrière, a-t-elle ajouté, notamment parce qu’elle a pu découvrir le faste et le glamour pour la première fois. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher d’être fan de l’actrice Jamie Lee Curtis, qui a remporté son premier Emmy pour son travail sur la série télévisée de FX. L’ours.

« On se sent comme une rock star. On se promène là-bas, on voit cette grande statue des Emmy. Tout le monde est sur son trente et un », a-t-elle déclaré.

« Et puis après, vous allez au gala du gouverneur. Oh mon Dieu, ils ont de la nourriture, un bar ouvert. Je veux dire, le rêve de tout Terre-Neuviens », a-t-elle ajouté en riant.

