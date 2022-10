Cette heure a 22 minutes visant l’inflation et le racisme dans la 30e saison

Nous sommes en 2013 et le comédien Mark Critch est dans le bureau du chef libéral fédéral Justin Trudeau — Critch ne le sait pas encore, mais il est sur le point de jouer un classique Cette heure a 22 minutes moment.

Critch interroge Trudeau sur le fait qu’il a récemment admis avoir fumé de la marijuana depuis qu’il est devenu député en 2008.

Il met en place l’échange : “Je n’ai jamais vraiment assisté à un discours du Trône auparavant, vous en avez assisté à beaucoup. Mon Dieu, Justin, c’est des trucs ennuyeux”, dit Critch, à un Trudeau amusé. “La question que je voulais vous poser est, où par ici un gars peut-il s’allumer?”

Alors que l’acteur sort ce qui semble être un joint, Trudeau crie : “Vous n’allez pas hotboxer mon bureau, pas question !”

Critch a depuis interviewé Trudeau à plusieurs reprises, mais dit que l’interaction était l’un des meilleurs exemples d’un événement imprévu Cette heure a 22 minutes moment dont on se souvient encore aujourd’hui.

Critch, à gauche, s’entretient avec le premier ministre Justin Trudeau. Critch dit qu’une première entrevue avec Trudeau est parmi les segments les plus mémorables de 22 Minutes.

“C’était un morceau de papier enroulé mais je leur ai dit que c’était un joint. Je n’avais pas de briquet, donc ce n’était pas prévu à l’avance car je devais en prendre un à quelqu’un”, a déclaré Critch, se souvenant du futur prime. réaction du ministre.

“Vous pouvez préparer des choses comme ça ou écrire des choses au fur et à mesure, mais il s’agit d’écouter, de voir une opportunité et de dire : ‘Qu’est-ce que je peux faire ici ?’

Dans le cas de Critch, c’est ce genre de blague improvisée qui le positionne comme l’un des nombreux vétérans comiques mémorables de CBC 22 Minutesqui fêtera mardi son 30e anniversaire avec une émission spéciale devant un public en studio à Toronto.

“D’une certaine manière, à moins que j’y pense, je me sens toujours comme la nouvelle personne en ville, même si je suis ici depuis le plus longtemps”, a déclaré Critch, qui a été avec 22 Minutes depuis 2003. “On s’arrête rarement pour regarder dans le rétroviseur, parce que c’est tellement rapide, mais avec le recul, j’adore ça. C’est une chose unique et rare.”

REGARDER | 22 Minutes les étoiles rappellent : L’émission 22 Minutes de CBC fête ses 22 ans Les stars de 22 Minutes, Shaun Majumder, Susan Kent, Cathy Jones et Mark Critch, choisissent leurs politiciens préférés.

La saison 30, qui a débuté en septembre, entend poursuivre sa course en introduisant des perspectives sur des sujets tels que le coût de la vie, l’inflation et le racisme.

À ce jour, Critch dit qu’il est surpris de la fréquence à laquelle les nouveaux Canadiens l’approchent. “Ils m’ont dit que l’émission était cette version ultra-rapide de ce qui se passe dans le pays”, a-t-il déclaré. “C’est bien de voir comment la série peut encore être ce genre de cours accéléré sur le Canada pour tant de gens.”

Ce fut tout un voyage pour Critch et la comédie d’actualité basée à Halifax. Lors de son lancement en 1993, la série s’est présentée comme un segment qui se déroulerait parallèlement à la couverture des élections fédérales alors qu’il n’y avait pas autant de concurrence dans la satire politique à la télévision. Greg Thomey, Mary Walsh, Cathy Jones et Rick Mercer, tous de Terre-Neuve, étaient les têtes d’affiche originales de la série.

Le casting original de This Hour Has 22 Minutes comprenait Greg Thomey, Mary Walsh, Rick Mercer et Cathy Jones, et a fait ses débuts en 1993. (Radio-Canada)

Mike Allison, le producteur exécutif et scénariste, se souvient encore de tout le contenu intact que la distribution originale avait à sa disposition dans les premières années.

“Ce que Rick Mercer faisait avec son segment Talking to Americans, par exemple, était tellement coincé à ce moment précis que nous ne pourrons jamais le recréer”, a déclaré Allison, reconnaissant un nouvel ensemble de sensibilités à prendre en compte avec l’avènement des médias sociaux. et un Canada beaucoup plus diversifié.

“Maintenant avec 22 Minutesj’ai dû réécrire des blagues parce que SNL l’a fait la nuit précédente, sinon il faudrait faire attention de ne pas dire quelque chose qui a déjà été dit sur Twitter.”

Allison dit que même si les défis et la distribution ont changé depuis lors, le cœur politique et satirique de la série reste intact.

“Mon travail consiste à m’efforcer d’être la voix de ce que cette nation est en ce moment”, a déclaré Allison. “C’est complexe et plus compliqué chaque jour.”

Nouveaux sujets, nouveaux acteurs

En plus de confronter les problèmes entourant COVID-19 et le mouvement Me Too, par exemple, Allison considère les ajouts de talents, y compris Aba Amuquandoh – la plus jeune et la première femme noire à rejoindre le casting principal – comme une contribution considérable à l’élargissement de la portée de l’émission.

“Je sais que je peux faire mon humour torride sur des sujets qui affectent les Noirs et les femmes noires, mais c’est une chose complètement différente de traduire cela sur 22 Minutes“, A déclaré Amuquandoh en riant. “Je me suis dit: ‘Est-ce que je vais y arriver et qu’on me demandera d’être un meuble qui chante sur Calgary?”’

Avant le spectacle, la comédienne du Nigeria, qui a grandi à Brampton, en Ontario, a commencé sa carrière d’actrice alors qu’elle était étudiante à l’Université de Toronto, où elle a co-écrit et produit la pièce primée Je ne peux faire confiance à personne, tout le monde me fait mal. Elle s’est également produite à Second City et fait partie du Untitled Black Sketch Project, une troupe de sketchs entièrement noire au Canada.

Le comédien Aba Amuquandoh a rejoint le spectacle en 2020 en tant qu’écrivain et interprète de soutien, et cette saison est devenu un membre à part entière de la distribution. (Radio-Canada)

Depuis qu’elle a rejoint l’émission en 2020 en tant qu’écrivaine et interprète de soutien, elle a été promue vedette de l’édition 2021-22 – rejoignant Trent McLellan, Stacey McGunnigle et Critch – un exploit qu’elle attribue en partie à 22 Minutes l’ancienne Susan Kent, qui, selon Amuquandoh, a insisté pour qu’elle soit remplacée par une femme de couleur à son départ.

“Une demande intense comme celle-là est la raison pour laquelle j’ai été embauché essentiellement”, a déclaré Amuquandoh.

Elle ajoute le style idiot et joyeux de Kent qui lui a fourni un modèle à exploiter, qu’il s’agisse d’un croquis sur une Karen des temps modernes ou sur son Alanis Morissette. Ironique parodie de la militante canadienne des droits civiques, Viola Desmond.

Son admiration pour la série est profonde, mais elle reconnaît également la nécessité pour la série de se présenter au-delà de l’institution qu’elle est fondamentalement.

“Le Canada a changé rapidement et il doit être représenté de cette manière, non seulement du point de vue des jeunes Noirs comme moi, mais pour les autres poches que nous n’avons pas encore explorées”, a déclaré Amuquandoh.

“Surtout avec la montée du fascisme, les Canadiens attendent une véritable opinion sur notre paysage actuel. J’ai hâte 22 Minutes de continuer à critiquer cela, parce que je pense que nous avons vraiment été sur le coup cette année.”