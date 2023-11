Cette guerre israélienne n’a aucune pitié, disent les secouristes de Gaza | Conflit israélo-palestinien

Ville de Gaza – Ibrahim Abu Rish se sent frais, grâce à un coiffeur de l’hôpital al-Shifa qui lui a fait une coupe de cheveux.

Le sauveteur de la protection civile, qui exerce ce métier depuis 15 ans, n’est pas rentré chez lui depuis plus d’un mois.

« Ma maison est à Karameh et tout le quartier a été détruit », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas encore eu l’occasion de voir ma femme et mes enfants, qui sont déplacés. Ma femme m’appelle plusieurs fois par jour, mais je ne peux pas lui répondre à chaque fois.

Abu Rish, 35 ans, a été témoin au cours du mois dernier de choses pires que tout ce qu’il aurait pu imaginer. Le bombardement israélien de la bande de Gaza sous blocus a tué plus de 10 500 Palestiniens depuis le 7 octobre, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Les raids aériens israéliens ont visé des maisons, des immeubles résidentiels, des quartiers entiers, des écoles, des mosquées, des églises et des hôpitaux.

« Cette guerre est sans pitié », a déclaré Abou Rish. “Nous ne pouvons pas garantir notre propre sécurité.”

Au moins sept secouristes ont été tués.

Le collègue d’Abu Rish, Mohammed al-Ghaleez, et cinq autres civils ont été tués dans une attaque aérienne israélienne contre le poste de police d’al-Tuffah, dans la rue Salah al-Din, dans la ville de Gaza.

« La chose la plus dure que j’ai vue, ce sont les corps déchirés des enfants, les enfants sous les décombres que nous ne pouvons pas atteindre », a déclaré Abu Rish. « Des cadavres jonchent les rues. L’odeur de cette ville est celle des corps pourris et en décomposition.

Il a également vu des gens désespérés d’avoir de l’eau potable aux tuyaux utilisés par la protection civile pour éteindre les incendies.

Plus de 2 660 personnes sont portées disparues sous les décombres, dont 1 350 enfants.

« Cela me rend fou que nous ne puissions pas sauver ces gens », a-t-il déclaré. « J’ai dû dire aux gens que nous ne pouvons pas les sauver. Je pouvais les voir, mais il n’y avait aucun moyen de les atteindre. Imaginez attendre la mort comme ça.

La défense civile manque cruellement de machinerie lourde et d’équipements nécessaires pour déplacer les décombres, a déclaré son collègue Musleh al-Aswad. Leurs véhicules sont rouillés, et s’ils ne tombent pas en panne à cause d’un problème mécanique, les routes endommagées et les éclats d’obus gênent leurs opérations.

“Nous n’avons pas les ressources”, dit le quadragénaire. «Pas de camions de pompiers, de véhicules, d’ambulances, de machines. Les gens utilisent des couteaux à métaux et leurs mains pour creuser dans les décombres.

Les tracteurs et les excavatrices sont rares et, même s’ils sont disponibles, ils ont besoin de carburant pour fonctionner, ce qui n’est pas disponible.

Les pannes de télécommunications ajoutent au stress et empêchent les équipes de secours de se coordonner.

« Je suis sur le terrain depuis 2007 et dans toutes les guerres depuis lors », a déclaré al-Aswad. « Mais celui-ci… ce qui nous arrive est sans précédent. »

Il voit sa famille tous les quelques jours, passe une demi-heure avec eux et s’assure qu’ils vont bien avant de changer de vêtements pour repartir.

“Nous avons certainement peur dans notre métier, mais notre détermination est plus forte”, a-t-il déclaré. “Nous avons prêté serment de protéger notre peuple.”

Abu Rish a déclaré qu’il n’y a pas eu une seule route que les avions de guerre et les chars israéliens n’ont pas ciblée, et quand ils frappent, c’est toujours plus d’une fois.

“Nous voulons un cessez-le-feu et que les blessés soient transférés à l’extérieur pour y être soignés et que tout cela prenne fin”, a-t-il déclaré. “Assez.”