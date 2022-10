Cette grande torsion “Rings of Power” ne fonctionne pas à l’ère du streaming

Avertissement: Cette histoire contient tous les détails du grand rebondissement à la fin du Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir. Cliquez loin si vous ne voulez pas être gâté.

Le Seigneur des anneaux d’Amazon : Les anneaux de pouvoir se préparent depuis des semaines : la révélation que Halbrand (Charlie Vickers), que nous supposons être un chef d’hommes semblable à Aragorn et le dernier roi légitime des Terres du Sud , était en fait le grand méchant de JRR Tolkien lui-même, Sauron. C’est une tournure qui change la donne qui oblige les téléspectateurs à réexaminer chaque épisode de la série pour voir les petits indices et indices laissés tomber tout au long.

Du moins, c’est ce qu’espéraient les showrunners.

En réalité, lorsque Halbrand confirme son identité à Galadriel (Morfydd Clark), il est probable que de nombreux téléspectateurs – en particulier les plus astucieux – aient passivement accepté une conclusion anticipée. Beaucoup de gens ont compris la tournure bien avant la finale de cette semaine, et même si vous n’avez pas tout à fait relié les points, il y avait suffisamment de bavardages sur Internet pour que toute personne ayant un intérêt passager pour la série se heurte probablement à la théorie populaire des fans. (Pour le récapitulatif complet, lisez l’explication de ma collègue Erin Carson sur la fin de la saison 1 de Rings of Power.)

Si cette tournure s’était déroulée à l’ère de la télévision en réseau, sans l’aide d’Internet et d’une communauté de téléspectateurs aux yeux d’aigle pour partager et diffuser leurs théories sur YouTube, TikTok, Twitter et plus encore, la conclusion de Rings of Power aurait eu beaucoup plus d’impact.

Maintenant, cela suscite un haussement d’épaules désintéressé.

Rings of Power n’est que le dernier rappel qu’il est de plus en plus difficile pour les émissions de télévision de surprendre qui que ce soit – pensez à Jon Snow dans Game of Thrones – en particulier à l’ère du streaming et du public hypercritique. C’est aussi un avertissement pour les showrunners des risques qui découlent de la suspension de la saison de votre émission à un gros rebondissement. Les fans qui se font remarquer trop tôt dégonflent toute chance que vous puissiez choquer et ravir votre public.

Et dans le cas de Rings of Power, la torsion, si elle avait surpris quelqu’un, aurait pu racheter ce qui était une saison inégale. Bien que seulement huit épisodes, la série se déplaçait à un rythme glacial, parsemant des intrigues de qualité et d’intérêt variables.

Au mieux, il s’agissait d’une version moindre de la trilogie originale du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, en particulier la bromance entre Elrond (Robert Aramayo) et le prince Durin IV (Owain Arthur). Au pire, c’était carrément somnifère. Je n’ai pas pu rester éveillé pendant certains des premiers épisodes, même pour ceux qui se déroulent dans les beaux, mais étrangement sans âme, décors de Númenor.

Le spectacle a pris de l’ampleur vers la fin et a vraiment culminé avec le sixième épisode, qui avait sa propre tournure de taille moyenne avec l’éruption du mont Doom et la création du Mordor (que le spectacle devait littéralement épeler avec une carte de titre qui semblait pour suggérer peu de confiance dans ses téléspectateurs). Cette torsion s’était également construite en arrière-plan dans les épisodes précédents, mais était plus subtilement présentée que les allusions à Sauron.

Le discours de Sauron a commencé avec la première, lorsque le spectacle a présenté The Stranger d’une manière spectaculairement fougueuse. Bien sûr, la spéculation intelligente est tombée sur Gandalf ou un autre sorcier. Mais il y avait suffisamment de bavardages en ligne sur le personnage de Sauron pour qu’il serve de faux-fuyant. Contrairement à la torsion de Mount Doom, Rings of Power a courtisé la spéculation de Sauron dès le départ.

La situation me rappelle beaucoup Star Trek: Discovery, un autre spectacle construit sur une franchise bien établie dans le but de conduire le public vers un service de streaming. AVERTISSEMENT SPOILER STAR TREK: L’émission Paramount Plus a construit sa première saison autour d’un gros rebondissement, à savoir qu’Ash Tyler (Shazad Latif), un officier de la Fédération humaine et amoureux du personnage principal Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), était en fait un agent double klingon.

C’était un autre scénario où les fans inconditionnels ont compris la torsion à l’avance, atténuant tout impact potentiel. Mis à part les rebondissements, la saison a suscité des réactions mitigées. La bonne nouvelle: les showrunners de Discovery se sont adaptés au cours des saisons suivantes, s’améliorant régulièrement et s’éloignant de celui-là. GROS. TOURNER.

C’est là que j’espère que Rings of Power ira. La révélation du personnage de Vickers en tant que Sauron ouvre la porte à une interprétation plus humaine du personnage, quelque chose que nous n’avons pas vu dans les six films de Jackson. Et le contact étroit de Galadriel avec Sauron devrait fournir des rides intéressantes dans son arc dans la saison deux.

Mais la perspicacité des fans et notre capacité à nous rencontrer largement et instantanément signifient que les showrunners devraient être vraiment, vraiment intelligents lorsqu’il s’agit de cacher ces rebondissements. C’est certainement possible – The Good Place en est un parfait exemple, bien qu’il n’ait pas eu l’examen minutieux d’une grande propriété franchisée. Mieux encore, renoncez complètement aux rebondissements. Plutôt qu’une grande révélation, j’apprécierais s’ils pouvaient créer un spectacle plus convaincant.

Après cette première saison inégale, cela pourrait être le plus grand choc de tous.