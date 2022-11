Cette grande famille commune indienne compte 72 membres vivant dans la même maison dans le Maharashtra

Le concept de vivre dans une famille unie s’estompe rapidement, en particulier dans l’Inde métropolitaine. Cependant, cette famille de Solapur, dans le Maharashtra, a stupéfié de nombreux internautes en hébergeant ses 72 membres dans une seule maison. Oui, tu l’as bien lu! L’immense famille Doijode, qui possède une société commerciale, est présentée récemment dans une vidéo publiée par BBC News Marathi. Plusieurs membres de la famille sont vus s’engager les uns avec les autres et effectuer leurs tâches quotidiennes dans la vidéo.

Ashwin Doijode, un membre de la famille, dit qu’avec 72 membres, leur famille a un grand besoin d’épicerie et de produits laitiers qui comprend 10 litres de lait le matin et le soir et des légumes d’une valeur comprise entre Rs 1 000 et Rs 1 200 par repas. Les repas non végétariens consommés par la famille sont également trois à quatre fois plus chers. Ashwin a également déclaré : « Nous achetons pour une année de riz, de blé et de légumineuses ; environ 40 à 50 sacs. Comme nous avons besoin de si grandes quantités, nous achetons en gros donc c’est abordable.”

Naina Doijode, la belle-fille de la famille commune, peut être entendue dire dans la vidéo que les personnes nées et élevées dans cette famille vivent facilement. Mais les femmes qui se sont mariées dans la famille trouvent cela un peu difficile au début. “Au début, je me sentais intimidé par l’ampleur de cette famille. Mais tout le monde m’a aidé. Ma belle-mère, ma sœur et mes beaux-frères m’ont aidé à m’installer », a ajouté Naina.

Avec autant de parents avec qui jouer et grandir, les enfants de la famille ne se sentent jamais seuls ou laissés pour compte. Dans la vidéo, on entend Aaditi Doijode, l’un des enfants de la famille, dire : « Quand nous étions enfants, nous n’avions jamais besoin de sortir pour jouer. Nous avons tellement de membres de la famille et cela nous a rendus assez audacieux pour parler avec n’importe qui d’autre. Mes amis sont amusés de voir tant de gens rester ensemble.

Ashwin poursuit également en parlant de vivre la pandémie en tant que famille commune et de s’assurer que chaque membre, en particulier les aînés, est en sécurité. D’autres membres de la famille parlent de l’activité commerciale et de la façon dont ils ont commencé par vendre le “topi” typique du Maharashtrian pour vendre maintenant des tapis et des rideaux, tout en s’étendant à de nombreuses autres entreprises.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici