Cette grand-mère de Barrie proteste contre un plan visant à interdire de donner de la nourriture aux sans-abri sur la propriété de la ville

Christine Nayler vit dans une tente à l’extérieur de l’hôtel de ville de Barrie, mais ce n’est pas parce qu’elle n’a pas de maison.

La grand-mère de Barrie et ses pairs visent à sensibiliser le public aux nouveaux règlements qui devraient être adoptés mercredi soir et qui, selon elle, rendront son travail de servir ses voisins sans logement presque impossible.

Nayler est la cofondatrice de Ryan’s Hope, une société à but non lucratif qui dessert les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d’itinérance, du nom de son fils qui a lutté contre des problèmes de santé mentale et est décédé en 2020 d’un empoisonnement aux drogues toxiques. L’organisation sert des centaines de repas chaque mois aux personnes en situation d’itinérance.

Les règlements 67 et 68, sur lesquels le conseil municipal de Barrie votera mercredi, rendent illégale la distribution de nourriture, de littérature, de vêtements, de tentes, de bâches ou d’autres articles pour protéger les personnes qui dorment à l’extérieur contre les éléments sur la propriété de la ville.

« Nous sommes au milieu d’une crise du logement », a déclaré Nayler. « Passer ce type de règlements à un moment comme celui-ci est tout simplement cruel. »

Les amendes vont de 500 $ à 100 000 $

Elle dit que des organisations comme la sienne sont visées par les statuts proposés qui pourraient voir ceux qui distribuent des marchandises se voir infliger des amendes entre 500 $ et 100 000 $ pour l’accomplissement de leurs missions principales – des amendes qu’ils ne pourraient jamais se permettre.

« Si ce règlement est adopté, nous ne pourrons plus continuer à faire de la sensibilisation dans la rue », a-t-elle déclaré.

Nayler et sa famille donnent régulièrement notre nourriture et d’autres fournitures aux personnes sans abri en ce moment, mais une modification des règlements de Barrie les obligerait à arrêter. (Soumis par Christine Nayler)

Une motion plus large présentée en mai offrant au personnel une multitude d’options pour lutter contre l’itinérance a conduit à la rédaction des statuts qui doivent maintenant être votés mercredi. Bien que certains conseillers aient exprimé des inquiétudes, en particulier au sujet de la partie de la motion relative à la distribution des biens, la motion a reçu l’appui unanime du conseil.

Nayler dit qu’elle n’a pas beaucoup d’espoir que les statuts proposés échouent, mais elle a dit : « Nous devons essayer. »

Elle espère que les gens la verront, elle et ses pairs, à côté de leurs tentes et que leur manifestation attirera l’attention sur la situation. Elle ajoute que cette décision viole les droits garantis par la Charte des résidents sans logement à la sécurité, à la liberté et à la sécurité, ainsi que les droits de ceux qui les soutiennent.

D’autres groupes de défense contre les règlements prévoient d’autres manifestations silencieuses à l’hôtel de ville lors de la réunion de mercredi soir. Les chefs religieux ont également écrit une lettre aux conseillers indiquant que l’interdiction signifierait qu’ils ne peuvent pas agir selon leur foi.

Le maire dit que le déménagement est « inconfortable » mais nécessaire

Lundi, CBC Toronto a contacté tout le conseil de Barrie, y compris le maire, mais personne n’a accepté de parler avant la publication.

Lorsque la motion a été présentée, le maire Alex Nuttall a déclaré à propos de l’interdiction proposée de la distribution de marchandises : « C’est inconfortable parce que nous savons que ces personnes essaient d’aider et essaient de faire ce qui est bon, juste, honnête et juste. »

« Nous devons le faire d’une manière qui se traduira par une santé à long terme pour ces personnes qui éprouvent ces douleurs. C’est pourquoi nous encourageons les gens à donner à nos agences de services sociaux », a-t-il ajouté.

« Nous voulons être extrêmement compatissants envers les habitants de la ville. Mais nous devons également avoir un endroit sûr et légal où vivre. »

Les règlements proposés n’ont pas donné suite à d’autres aspects de la motion, qui comprenait des dispositions visant à augmenter le financement des services sociaux. La Ville a déclaré à CBC que le personnel travaille toujours sur plusieurs des éléments de la motion.

Les défenseurs disent qu’ils sont découragés par l’option qui a été retenue.

Processus « antidémocratique », dit l’ancien conseiller

L’ancien conseiller municipal Keenan Aylwin, membre du Barrie Homelessness and Housing Justice Network, affirme que le processus a également posé problème.

Les motions ont été présentées sans préavis, a-t-il dit. Et les règlements rédigés entre-temps seront votés en juin sans possibilité formelle d’entendre le public, bien que beaucoup aient écrit à leur conseiller.

L’ancien conseiller de Barrie, Keenan Aylwin, à gauche, dit qu’il pense que la façon dont les règlements ont été présentés est antidémocratique. (Soumis par Keenan Aylwin)

La greffière municipale Wendy Cooke a déclaré à CBC News que les députations ne sont autorisées qu’en réponse à une motion recommandée avant que le conseil ne l’examine. « Compte tenu de cette disposition, les délégations liées aux statuts ne sont pas autorisées », a-t-elle déclaré.

Aylwin dit que la précipitation a été intentionnelle.

« C’est complètement antidémocratique », a-t-il dit. « Je pense que le conseil municipal sait que cela serait impopulaire s’il en débattait et le faisait passer aux yeux du public. Ils essaient donc de le faire passer avec un minimum d’attention du public, et ils pensent qu’ils peuvent s’en tirer. »

Il dit qu’attendre un rapport du personnel et que prendre le temps de peser les options qui auraient dû être avancées aurait été une meilleure voie à suivre.

L’option que le conseil a choisie ne s’attaquera pas réellement à l’itinérance, a-t-il dit. Au lieu de cela, il y voit « une tentative de rejeter la responsabilité d’eux-mêmes en tant que décideurs politiques sur les personnes sans abri et les personnes qui ont à cœur de prendre soin de leurs voisins en leur fournissant de la nourriture et un abri d’urgence ».

Plusieurs défenseurs ont déclaré à CBC Toronto qu’ils tenteraient de renverser les règlements par une contestation fondée sur la Charte s’ils étaient adoptés le 21 juin.

Des avocats de la clinique juridique communautaire de la région de York ont ​​écrit au maire et au conseil de Barrie pour exhorter les conseillers à faire une pause.