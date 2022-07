Cette grand-mère de 70 ans est une passionnée de fitness et participe à des compétitions

De nos jours, chaque jeune homme et femme suit un programme de remise en forme. Mais obtenir un corps sain n’est pas du tout facile. Il faut travailler dur et faire face à de nombreux défis. Et s’il est un peu facile pour les jeunes de rester en forme, à un âge plus avancé, il est beaucoup plus difficile de rester en forme. Mais imaginez que vous avez soixante-dix ans et que vous restez aussi en forme que lorsque vous aviez 25 ans.

Nous parlons de Renee Landers, une femme de 70 ans qui vit au Texas, en Amérique. C’est une femme divorcée. En 2010, elle a fait face à des problèmes majeurs dans le bas du dos. Pour cette raison, elle a dû subir une intervention chirurgicale. Cependant, après l’opération, Renee a décidé qu’elle s’adonnerait à la forme physique et qu’elle aurait un corps en forme et en bonne santé. Après cela, elle a rejoint une salle de sport et a commencé à s’entraîner 5 jours par semaine.

En mai 2021, à l’âge de 69 ans, elle a participé pour la première fois à une compétition de musculation, dans laquelle les participants avec elle avaient environ 20 ans de moins qu’elle. Renee a surpris tout le monde en obtenant une sixième place pour la toute première fois. Depuis, sa passion pour la musculation s’est encore accrue et elle a participé à quatre compétitions jusqu’à présent.

Lors d’une conversation avec le site Web de Metro, Renee a déclaré qu’après avoir eu son fils et son petit-fils, le jour le plus heureux de sa vie a été celui où elle a remporté le concours. Elle dit qu’elle ne s’est jamais sentie plus en forme auparavant, pas même lorsqu’elle avait la vingtaine.

Elle a ajouté qu’elle voulait que sa vie soit comme ça et qu’elle était très heureuse maintenant. Renee a également ajouté qu’elle prenait toujours grand soin de sa santé. Pendant sa grossesse, elle faisait du jogging tous les jours sur environ 9 kilomètres.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.