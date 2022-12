Cette grand-mère basée au Vietnam est déterminée à apprendre l’anglais à 79 ans, mais pour une cause

Il n’y a pas de barrière d’âge à l’apprentissage. Si vous êtes prêt à apprendre, rien ne vous empêche de réaliser ce que vous voulez. Et, cette mamie de 79 ans, nommée Nguyen Thi Loc, sert d’inspiration pour garder le feu de l’apprentissage vivant en vous. Nguyen est déterminé à apprendre l’anglais même à l’âge de 79 ans, mais pour une cause. Elle souhaite garder son cerveau vif et fonctionnel.

Selon un rapport de Reuters, chaque mardi, Nguyen se fait un devoir de rejoindre un groupe d’autres femmes âgées à Hanoi au Vietnam, pour étudier la langue anglaise. Ces femmes vietnamiennes sont enseignées par Phung Thi Yen, qui est considérée comme une professeure d’anglais professionnelle, travaillant actuellement comme employée de bureau. De plus, Phung Thi Yen enseigne gratuitement à ses étudiants âgés.

Nguyen Thi Loc a déclaré qu’elle n’avait jamais étudié l’anglais ni aucune langue étrangère de toute sa vie. Cependant, avec le temps, elle a acquis les compétences et les connaissances requises sur le sujet. Maintenant, la femme de 79 ans n’a pas peur et est fière de dire : « Jamais trop vieux pour apprendre l’anglais », en chœur, avec ses camarades de classe.

Selon le professeur d’anglais Phung Thi Yen, la femme de 30 ans a commencé les cours de tutorat d’anglais il y a quatre ans pour offrir un espace confortable aux femmes âgées où elles pourraient se réunir, socialiser les unes avec les autres et apprendre quelque chose de nouveau chaque jour de leurs pairs. Phung consacre du temps à son emploi du temps chargé et enseigne l’anglais à ces femmes. L’enseignant, avec l’aide d’un groupe de bénévoles, enseigne maintenant à plus de 200 personnes âgées.

La plupart des mamies vivent seules ou ont pris leur retraite et vivent avec leurs enfants. Phung a révélé que ses élèves travaillent dur pour apprendre la matière, notamment parce que la langue anglaise est devenue obligatoire au Vietnam. Il est enseigné dans les écoles comme matière primaire depuis les années 1990.

De plus, Phung a affirmé que ces vieilles mamies, étudiant sous sa direction, ont appris une bonne quantité de vocabulaire anglais au fil des ans. Ils sont même capables d’utiliser ces mots assez couramment dans leur vie quotidienne. Phung donne également des devoirs à ses élèves âgés et les exhorte à parler anglais plus souvent.

