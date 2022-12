Cette friteuse à air Bella Pro Series ne coûte que 20 $ -- Économisez 67 % aujourd'hui seulement

Friteuses à air ont fait leur apparition il y a quelque temps, mais ils sont toujours très populaires. Que vous souhaitiez faire des frites préférées sans le désordre et les problèmes de santé des méthodes de friture traditionnelles ou que vous vouliez simplement quelque chose de pratique à réchauffer. reste de pizza et préparer des collations après l’école, investir dans une friteuse sans huile est une bonne option, surtout si vous pouvez obtenir un bonne affaire.

En ce moment, vous pouvez saisir le pour 20 $ – c’est un énorme rabais de 40 $ sur le prix courant. La remise est disponible en trois couleurs différentes, vous pouvez donc en choisir une qui correspond le mieux au décor de votre cuisine. Gardez à l’esprit que cette offre d’une journée expire ce soir – le vendredi 23 décembre – alors assurez-vous de passer votre commande aujourd’hui si vous voulez en marquer une à ce prix.

Que vous souhaitiez faire des frites, des légumes, des ailes de poulet ou autre chose, cette simple friteuse à air analogique est là pour vous. La capacité de 4,2 pintes signifie qu’il cuisinera un peu plus de 3 livres de nourriture à la fois et peut nourrir environ quatre à six personnes, ce qui est suffisant pour un ménage moyen. Et avec des boutons de commande faciles à utiliser et une plage de température allant jusqu’à 400 degrés, cette friteuse de 1 500 watts devrait être capable de gérer à peu près tout ce que vous voulez grignoter.

Il dispose également d’une minuterie d’arrêt automatique de 60 minutes et émettra une alerte sonore, de sorte que vous n’aurez jamais à vous soucier des repas trop cuits. Et la poêle de cuisson antiadhésive et le plateau croustillant sont sans PFOA et vont au lave-vaisselle, donc le nettoyage devrait être un jeu d’enfant.

