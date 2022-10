Cette friteuse à air analogique de 2 litres est à vous pour seulement 18 $ aujourd’hui (économisez 27 $)

Friteuses à air sont de plus en plus populaires depuis un certain temps – et pour une bonne raison. Ces petits appareils peuvent faire frire des ailes, des frites, des légumes et d’autres favoris tout en utilisant peu ou pas d’huile, ce qui en fait une alternative plus saine aux friteuses. De plus, l’utilisation d’une friteuse à air à la place d’un four peut réduire votre facture d’électricitéaussi.

Si vous avez été curieux au sujet des friteuses à air, mais que vous n’avez pas encore appuyé sur la gâchette, envisagez de vous procurer votre propre friteuse à air analogique de 2 pintes aujourd’hui. Best Buy a réduit à seulement 18 $ – une économie de 27 $ – et c’est la taille parfaite pour une personne seule ou un couple. Assurez-vous simplement d’acheter avant l’expiration de l’offre ce soir si vous souhaitez en acheter un à ce prix.

Cette friteuse à air peut frire, griller, cuire, rôtir et réchauffer jusqu’à 400 degrés et dispose d’un arrêt automatique de 60 minutes. La capacité de 2 pintes vous permet de préparer jusqu’à 1,7 livre de nourriture à la fois, ce qui peut nourrir deux à trois personnes. Et il est assez compact pour le laisser sur la plupart des comptoirs ou le ranger dans une armoire.

Le cadran analogique est facile à utiliser afin que vous puissiez régler votre température au bon réglage pour la recette que vous voulez, que vous cuisiniez du poulet, du saumon, des rondelles d’oignon, des bâtonnets de légumes ou autre chose. Et un deuxième cadran sur le dessus fonctionne comme une minuterie afin que vous ne cuisiez pas trop votre repas. Le nettoyage par la suite est également facile. La poêle antiadhésive et le plateau croustillant vont au lave-vaisselle.

Lire la suite: Un guide des friteuses à air : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter