Cette forêt de Chine est faite d’innombrables pierres et c’est surréaliste

Les amoureux de la nature sont automatiquement séduits par la beauté des montagnes et des forêts. Il y a un voyageur caché quelque part à l’intérieur de chacun qui ne peut tout simplement pas ignorer la beauté immaculée de la nature. La nature abrite en effet certaines des destinations les plus bizarres et uniques qui peuvent faire gonfler vos yeux d’étonnement. L’une de ces merveilleuses créations naturelles est la forêt de pierre de Chine. Située dans la province du Yunnan, la forêt de pierre ou Shilin comprend des formations calcaires saisissantes.

La forêt de pierre est devenue une destination touristique de premier plan. Couvrant près de 300 kilomètres carrés, ces formations rocheuses créent souvent l’illusion de stalagmites, s’élevant du sol et devenant pointues et pointues à leur apogée. On pense qu’il y avait autrefois une mer peu profonde dans la région, il y a près de 270 millions d’années, où les créations en pierre se sont maintenant formées.

Lentement, la mer a disparu laissant derrière elle le rocher. En raison de l’érosion constante de l’eau et du vent, ces piliers de pierre ont été créés au fil du temps. Certains des rochers ressemblent même à des animaux particuliers, comme des lions, des éléphants et des oiseaux, ce qui en fait un centre touristique animé. Bien qu’il y ait des arbres alignés entre les deux, les rochers robustes et gigantesques attirent l’attention de beaucoup.

La saison de la mousson joue un rôle énorme dans la formation des formes rocheuses. L’eau glissant sur les roches autrefois émoussées agit comme un couteau à sculpter. Il transforme les rochers en étant déchiquetés et pointus sur les bords. Si par accident quelqu’un perd l’équilibre et trébuche, il subira de graves blessures. De petits animaux comme les écureuils sont souvent aperçus dans la forêt de pierre, se frayant un chemin à travers les rochers assez efficacement. Leurs membres courts et leur petite structure corporelle leur permettent de s’adapter à la région des arêtes abruptes.

Selon le folklore populaire, vivait autrefois une femme nommée Yi qui se serait transformée en pierre dans cette forêt particulière parce qu’elle n’a pas pu épouser son amant. On suppose que les rochers sont créés sous la forme d’un labyrinthe afin que la femme et son partenaire puissent s’y perdre, hors de la vue de tous. La plus haute formation rocheuse de Shilin s’élève à une hauteur de 98 pieds.

