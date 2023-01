Cette fondatrice noire a vendu son entreprise à P&G – elle dit qu’elle « vend »

Rodriguez considère le mouvement qu’elle et Dennis ont fait comme une «vente» – et non une vente – et dit que le contrecoup est dû à un manque de connaissances générales sur ce qui se passe dans la création d’une entreprise.

Le 11 janvier, Monique Rodriguez, fondatrice et PDG de la marque de soins capillaires naturels de plusieurs millions de dollars Mielle Organics, a annoncé qu’elle avait vendu son entreprise à P&G Beauty, envoyant Black Twitter dans un frénésie . Bien que Rodriguez et son mari resteront PDG et COO de la marque, certains les consommateurs sont mécontents de voir qu’il n’appartient plus à des Noirs.

« Étant une femme noire qui crée une entreprise, les banques ne croient pas en vous. Vous n’avez pas fait vos preuves, donc les investisseurs ne croient pas vraiment en vous. [either]. J’ai donc dû démarrer, utiliser mes chèques de paie et le compte bancaire de mon mari… tout irait à l’entreprise.

Rodriguez et de nombreux autres fondateurs noirs partagent une voie similaire pour faire démarrer leur entreprise – épuisant les économies et réinvestissant tout l’argent gagné dans l’entreprise.

En utilisant Shea Moisture comme exemple, Rodriguez explique que malgré le contrecoup, la marque fonctionne toujours selon les fondations établies par Richelieu Dennis, et depuis l’acquisition, il a pu démarrer le Fonds Nouvelles Voix une société de capital-risque dédiée au soutien des entrepreneurs de couleur, et investit dans de nombreuses entreprises appartenant à des Noirs.

“Il ne s’agit pas de vendre, il s’agit de vendre afin de développer et de faire évoluer votre entreprise… afin de prendre cette richesse et de redonner à la communauté.”

“S’il y avait des conglomérats noirs et des grandes sociétés de capital-investissement noires et des partenariats qui leur permettaient d’injecter des capitaux et de nous permettre de croître, nous irions vers ces entreprises noires”, a déclaré Rodriguez. “Mais si vous pouvez penser dans l’univers, où sont ces entreprises ? Il n’y en a pas. Alors, où allons-nous pour obtenir l’argent et le capital afin de nous développer ?”

Dans le livre “ Sellout : la politique de la trahison raciale “, l’auteur et professeur de droit de Harvard, Randall Kennedy, explique qu’une trahison est quelqu’un qui” trahit quelque chose à qui on dit qu’elle doit allégeance. Lorsqu’il est utilisé dans un contexte racial parmi les Afro-Américains, “sellout” est un terme désobligeant qui fait référence aux Noirs qui, sciemment ou par négligence grave, agissent contre l’intérêt des Noirs dans leur ensemble.”

Avoir une entreprise prospère est une réalisation majeure, mais qui peut dire qu’une personne veut être propriétaire d’une entreprise pour le reste de sa vie ?

“Certains [entrepreneurs] peut avoir pour objectif de diriger une entreprise pour toujours, ou tout comme chaque individu dans sa carrière, peut vouloir essayer de nouvelles choses et pivoter », déclare Angelina Darrisaw, coach de carrière et experte en diversité. « Les propriétaires d’entreprise noirs devraient avoir la capacité de faire ça aussi.”

Le choix de vendre une entreprise est rarement fait à la volée, selon Darrisaw, qui dit que “l’une des principales choses dans tout cours de commerce, ou même lorsque vous rédigez votre plan d’affaires, qu’un fondateur sera invité à prendre en compte est quelle est leur stratégie de sortie ?”

“Pour les fondateurs comme Monique, il est important d’avoir des sorties à long terme… pouvoir avoir un bassin plus large de personnes fortunées qui peuvent soutenir, aider à collecter des fonds et investir dans d’autres entreprises afin que nous ne voyions plus ces sombres statistiques , aimer Moins que 1% [of Black founders] être en mesure d’obtenir 1 million de dollars d’investissements. Les fondateurs noirs qui réussissent ont donc besoin de sorties pour pouvoir réinjecter des capitaux dans nos communautés au fil du temps.”

Avant l’annonce de l’acquisition de P&G Beauty, Mielle Organics est allé viral après qu’une influenceuse blanche, Alix Earle, ait encouragé ses abonnés à acheter l’huile de menthe et de romarin de la marque. En conséquence, le produit s’est envolé des étagères à l’échelle nationale, le rendant difficile d’accès pour les femmes noires qui en dépendaient.

La sortie de Rodriguez en tant que propriétaire “accélérera” non seulement l’accès de la marque à davantage de femmes noires, mais Mielle et P&G tous les deux promis 10 millions de dollars pour étendre l’impact de l’association caritative Mielle Cares, qui offre une éducation, des opportunités économiques et une aide commerciale aux communautés noires.

Rodriguez exhorte les gens à célébrer les fondateurs noirs qui atteignent ces jalons, au lieu de les démolir.

“Nous ne pouvons pas avancer en tant que communauté si nous continuons à mal parler contre les personnes qui prennent des décisions sages et stratégiques pour développer leur entreprise et créer de la richesse générationnelle dans leurs communautés. Je pense donc que nous devons simplement normaliser les partenariats. Nous devons normaliser ces collaborations et féliciter ces marques d’avoir fait des choses et d’avoir vendu pour créer de la richesse et pour revenir et aider la communauté noire.”

Vérifier:

Millionnaire autodidacte de 39 ans : « Le succès n’est pas possédé, il est loué. Et le loyer est dû tous les jours’

Comment cette technicienne de 31 ans a construit une communauté pour aider ses pairs à se remettre des licenciements

Rencontrez un fondateur de 39 ans qui aide les garçons noirs à transformer leur vie grâce à la technologie et au mentorat

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire