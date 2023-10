Apple a publié iOS 17 le 18 septembre, et le système d’exploitation incluait une poignée de nouvelles fonctionnalités et améliorations amusantes, comme des autocollants dynamiques et des cartes hors ligne. Mais une nouvelle fonctionnalité incluse dans iOS 17 est conçue pour vous protéger du harcèlement, comme l’envoi de nus non sollicités.

Les avertissements de contenu sensible sont un nouveau paramètre dans iOS 17. Selon Apple, le paramètre utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour analyser et bloquer les photos et vidéos qui vous sont envoyées et qui pourraient contenir de la nudité. Ces avertissements sont désactivés par défaut, mais les activer est simple.

Voici comment activer les avertissements de contenu sensible sur votre iPhone.

Activer les avertissements de contenu sensible

1. Ouvrir Paramètres.

2. Robinet Confidentialité et sécurité.

3. Robinet Avertissement relatif au contenu sensible.

4. Appuyez sur le commutateur à côté de Avertissement relatif au contenu sensible.

Une fois les avertissements de contenu sensible activés, le contenu qui, selon votre iPhone, contient de la nudité apparaîtra flou. Il sera couvert par un message indiquant : “Cela peut être sensible”.

Lorsque les avertissements de contenu sensible sont activés, la page Paramètres affiche le menu Accès aux applications et aux services. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

Ces avertissements s’appliquent au contenu envoyé via Messages, AirDrop, Affiches de contact dans l’application Téléphone et messages vidéo FaceTime. Lorsque vous avez activé ces avertissements, vous pouvez sélectionner les applications et services auxquels les avertissements sont appliqués sous Accès aux applications et aux services dans le menu Avertissement de contenu sensible.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous ne savez pas quoi faire lorsque quelqu’un vous envoie du contenu sensible, vous pouvez appuyer sur le triangle avec un point d’exclamation dans le coin supérieur droit du contenu flou. Cela ouvrira des ressources de sécurité, notamment des conseils sur la façon de gérer le harcèlement et les éléments à prendre en compte avant d’ouvrir une image floue ou d’envoyer une photo de nu. Il existe également des ressources supplémentaires pour les adultes ainsi que pour les enfants et les adolescents.

Si vous décidez que vous souhaitez voir le contenu marqué comme potentiellement sensible, appuyez sur le bouton dans le coin inférieur droit de l’image floue qui indique « Afficher ».

Pour plus d’informations sur iOS 17, consultez mon avis sur le système d’exploitation et notre aide-mémoire iOS 17.