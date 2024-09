Cette fonctionnalité d’iOS 18 tente de faire en sorte que votre iPhone ne vaille pas la peine d’être volé

Beta Profiles, une communauté dédiée aux versions bêta d’Apple, images partagées d’une nouvelle fonctionnalité sur la version candidate d’iOS 18 qui vise à rendre votre iPhone volé inutile pour les voleurs. Apple a déclaré en avril dernier qu’il étendrait sa fonctionnalité de verrouillage d’activation existante aux pièces de l’iPhone. Cela signifie que les composants de votre iPhone, tels que la batterie, l’appareil photo, l’écran, etc., seront liés à votre identifiant Apple, et les voleurs ne devraient plus pouvoir gagner de l’argent en démontant un iPhone volé et en revendant ses pièces. Selon le message de Beta Profiles sur Threads, cette fonctionnalité est disponible pour l’iPhone 12 et les versions ultérieures.

Le message comprend exemples de captures d’écran de ce à quoi ressemblera la fonctionnalité sur iOS 18. Lorsqu’une personne non autorisée tente d’accéder à votre iPhone et d’étalonner ses composants, elle est invitée à saisir les identifiants Apple ID auxquels les composants sont liés. Elle l’informe également que les composants ne sont pas accessibles tant que l’identifiant n’est pas connecté ou que le verrou n’est pas supprimé.

Le fil de discussion mentionne également que l’iPhone peut toujours être utilisé quoi qu’il en soit. Un voleur peut appuyer sur « Annuler » (comme indiqué dans les captures d’écran ci-dessus) et reprendre l’utilisation de votre iPhone. Cependant, la section Pièces et service dans les paramètres exposera l’historique réel des composants du téléphone. La section verra « Pièce inconnue » ajoutée.

Apple a déclaré dans un communiqué publié en avril libérer Les clients et les forces de l’ordre ont demandé le verrouillage d’activation pour les pièces de l’iPhone. Le fait que l’étalonnage soit limité sur les appareils avec des pièces verrouillées signifie également que les clients n’ont pas à s’inquiéter du remplacement illégal de leurs pièces d’origine par des pièces de marque tierce par des ateliers de réparation tiers. Tant que le service souhaité ne nécessite pas que le technicien de réparation calibre les composants de votre iPhone, vous pouvez être sûr de votre réparation tant que le verrouillage d’activation est activé et que le technicien n’a pas accès à votre identifiant Apple.

Je suis plutôt optimiste quant à la possibilité que cette fonctionnalité réduise (espérons-le) le vol. Elle dissuadera certainement les voleurs de prendre un risque énorme pour ensuite mettre la main sur un appareil qui ne leur sert pratiquement à rien. Les utilisateurs d’iOS sur Reddit la plupart semblent également satisfaits de cette fonctionnalité et sont enthousiasmés par la facilité d’auto-réparation qu’elle apportera.

Il semble qu’Apple fasse enfin quelque chose pour remédier au manque de critiques concernant l’auto-réparabilité qu’il reçoit depuis des années. L’un des plus grands arguments contre Apple dans l’interminable conflit entre Android et Le débat sur l’iPhone a porté sur le nombre d’étapes qu’un utilisateur doit franchir pour remplacer des pièces sur un iPhone.

Apple semble prendre la sécurité beaucoup plus au sérieux également. iOS 17.3 a vu le lancement de la protection contre le vol d’appareils, qui oblige une personne non autorisée à saisir les données biométriques sur l’appareil volé et à les saisir à nouveau après un intervalle d’une heure pour accéder à votre iPhone. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire au cas où un voleur aurait jeté un œil à votre code d’accès. Voici comment activer cette fonctionnalité. Si jamais vous avez le malheur de perdre votre iPhone ou de vous le faire voler, ces conseils pourraient vous être utiles.