cette fois, il ment sur son soutien au mariage gay – Twitchy

Biden a répondu : « Je me souviens exactement du moment où a eu lieu ma révélation. Je n’y avais pas beaucoup réfléchi, à vrai dire. J’étais au lycée et mon père me déposait. Je me souviens que j’étais sur le point de sortir de la voiture, j’ai regardé à ma droite et deux hommes bien habillés en costume se sont embrassés. Ils se sont embrassés. Et puis l’un d’entre eux est parti, on aurait dit qu’il se dirigeait vers le bâtiment DuPont. L’autre semblait se diriger vers le bâtiment d’Hercules Corporation. Et je ne l’oublie jamais. Je me suis retourné et j’ai regardé mon père. « Joey, c’est simple. Ils s’aiment.' »

D’après le contexte, il n’est pas clair si Biden dit qu’il a eu une révélation à l’adolescence sur le mariage homosexuel – ou sur les relations homosexuelles. Mais il y a trois raisons d’être sceptique quant à cette histoire telle que Biden la raconte. Nous ne récompenserons pas Pinocchios, car il est impossible de prouver ou de réfuter son anecdote, mais les lecteurs peuvent tirer leurs propres conclusions.