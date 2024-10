Cette fleur sauvage pourrait combattre la tuberculose résistante aux antibiotiques

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique utilisent une fleur sauvage nord-américaine appelée racine de sang — utilisé depuis longtemps par les Premières Nations en médecine traditionnelle — pour lutter contre la tuberculose pharmacorésistante.

Dans des tubes à essai, les chercheurs ont découvert que de faibles doses de deux composés extraits de la racine de la fleur sauvage inhibaient de plus de 90 % la croissance des bactéries responsables de la tuberculose multirésistante, communément appelée tuberculose résistante aux antibiotiques.

Bien que la recherche en soit encore à ses débuts, ces composés pourraient un jour être utilisés comme nouveaux antibiotiques pour lutter contre la tuberculose, a déclaré Yi Chu Liang, étudiant au doctorat à l’Université d’Ottawa et étudiant au doctorat invité à l’UBC.

La tuberculose est la principale cause de décès liés aux maladies bactériennes dans le monde, et son traitement n’a pas beaucoup changé au cours des 50 dernières années, a déclaré Liang.







Un article de recherche sur les travaux de Liang sur la racine de sang avec Jim Sun, professeur adjoint au département de microbiologie et d’immunologie de l’UBC et auteur principal de l’article, a été récemment publié dans la revue Spectre de microbiologie.





De nouveaux traitements contre la tuberculose sont absolument nécessaires car la méthode actuelle nécessite que les patients suivent plusieurs mois de traitement, prenant quatre antibiotiques différents pour éliminer l’infection, note l’étude. De plus, la tuberculose résistante aux antibiotiques est en augmentation.

La tuberculose est causée par une bactérie commune qui appartient à Mycobactérie genre. Une personne sur quatre sera infectée au cours de sa vie, a déclaré Liang.

Mais être infecté par la bactérie n’est pas la même chose qu’avoir la maladie, a déclaré Sun.

Lorsqu’une personne est exposée à la tuberculose, son système immunitaire peut faire l’une des trois choses suivantes : combattre la bactérie et « éliminer » l’infection ; maintenir l’infection dans un état inactif dans le corps, appelé infection latente ; ou ne parvient pas à le combattre. Dans ce dernier cas, la personne devient infectée par une « tuberculose active », où elle se sent malade et est contagieuse. selon Santé Canada.

Santé Canada affirme que la tuberculose est contagieuse seulement pendant une infection activeou lorsqu’une personne se sent malade. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, une toux durant plus de deux semaines, des crachats de mucosités ou de sang, des douleurs thoraciques et un manque d’appétit. La bactérie se transmet lorsqu’une personne contagieuse tousse, éternue ou chante à proximité d’une personne non infectée.

L’Organisation Mondiale de la Santé dit environ 1,3 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2022, et que la tuberculose tue plus de personnes que le VIH-SIDA. La tuberculose multirésistante « demeure une crise de santé publique et une menace pour la sécurité sanitaire », a déclaré l’OMS.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, la COVID était l’agent pathogène le plus mortel, mais la tuberculose a depuis a repris son sinistre titrea déclaré Liang.

Dans la population canadienne générale, entre quatre et cinq personnes sur 100 000 contractent la tuberculose, a déclaré Sun. Mais pour les populations autochtones, ce chiffre grimpe à 150 pour 100 000, et les communautés inuites sont 200 à 300 fois plus sensibles à la tuberculose que la population générale, a-t-il ajouté.

Les taux de tuberculose dans les communautés autochtones éloignées du Canada peuvent être similaires aux taux de tuberculose dans des pays comme l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine, où la maladie est endémique, a déclaré Sun.

«C’est en partie pourquoi la société a oublié la tuberculose», a déclaré Sun. « Si vous êtes dans une région privilégiée du monde, vous n’en entendez pas autant parler. Mais dans d’autres parties du monde, la situation est aussi grave que celle du COVID au plus fort de la pandémie.»

Les patients atteints de tuberculose active doivent prendre quatre antibiotiquesgénéralement de l’isoniazide, de la rifampicine, du pyrazinamide et de l’éthambutol, pendant six mois. Ces antibiotiques « sont agressifs pour le corps » et peuvent provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs, a déclaré Liang.

Le traitement prend tellement de temps parce que même si 90 pour cent de l’infection active est tuée, il peut y en avoir 10 pour cent qui restent dormants, et un patient doit prendre des antibiotiques jusqu’à ce qu’un médecin puisse déterminer qu’il n’y a plus d’infection latente, a déclaré Sun. Un autre objectif de la recherche sur la tuberculose est de raccourcir la durée du traitement, ce qui pourrait contribuer à réduire les effets secondaires des médicaments, a-t-il déclaré.

Un patient peut commencer à se sentir mieux après quelques semaines, mais doit prendre ses médicaments pendant toute la période prescrite, a expliqué Liang. Il a ajouté que les antibiotiques attaquent généralement les bactéries lorsqu’elles se multiplient, il est donc difficile de traiter une infection si elle est latente.

Une fois qu’une maladie atteint une communauté éloignée, il peut être très difficile de l’éliminer, a déclaré Sun.

Ceci pour plusieurs raisons. Pour commencer, les impacts historiques et actuels du colonialisme peuvent signifier que les communautés autochtones ont des logements surpeuplés et de mauvaise qualité, une malnutrition et des taux plus élevés de tabagisme et d’alcool, qui sont tous associés à la tuberculose, a déclaré Sun.

Il semble également y avoir des raisons génétiques ou épigénétiques qui rendent les peuples autochtones plus vulnérables à la maladie, même après que d’autres facteurs socio-économiques aient été pris en compte, a-t-il déclaré.

L’éloignement de certaines communautés peut également signifier que les gens n’ont pas la même capacité d’accéder à un médecin ou à une clinique capable de fournir un diagnostic et un traitement, a-t-il déclaré. Une fois qu’une personne a éliminé une infection, elle peut être réinfectée, a-t-il ajouté.

Sun a déclaré qu’il existe une stratégie au Canada pour envoyer des équipes de médecins dans les communautés éloignées pour aider à diagnostiquer et traiter la tuberculose, mais qu’après quelques années, les cas peuvent à nouveau augmenter.

C’est pourquoi il est si passionnant de trouver de nouveaux composés susceptibles de lutter contre la tuberculose multirésistante, a déclaré Liang.







Histoire de la sanguinaire dans la lutte contre la tuberculose

Ce ne serait pas la première fois que la bloodroot est utilisée pour lutter contre la tuberculose.

Selon un article 2016les peuples des groupes linguistiques algonquien, iroquois et siouan avaient diverses utilisations de la fleur sauvage, notamment pour traiter le rhume et la congestion, comme pastille pour les maux de gorge et pour traiter la diphtérie et la tuberculose hémorragique.

Un petit morceau de racine serait ajouté à une concoction car des doses plus élevées provoqueraient un empoisonnement, indique le journal.

L’un des composés présents dans la racine de sang s’appelle sanguinarine, que les chercheurs ont divisé en 35 dérivés. Ils se sont concentrés sur deux qui ont spécifiquement eu un impact sur les mycobactéries, le genre de bactéries qui comprend la tuberculose.

Les deux dérivés semblent avoir un impact sur les mycobactéries et laisser les autres bactéries tranquilles, a déclaré Liang.

« C’est bien, car si vous avez un antibiotique plus spécifique à l’objet que vous souhaitez traiter, cela signifie qu’il pourrait être moins agressif pour vos autres bactéries », a-t-il ajouté. « Par exemple, les bactéries que vous avez dans votre intestin et qui jouent un rôle dans le maintien de notre santé. »

La recherche a révélé que ces deux dérivés inhibent la croissance de trois souches agressives de tuberculose et de cinq souches résistantes à plusieurs traitements antibiotiques actuels. Testés sur des souris infectées par une forme atténuée de tuberculose animale, les dérivés ont réduit la quantité de bactéries présentes dans les poumons en huit jours.

Les dérivés semblent également être capables de « maintenir les bactéries en hibernation ou de les empêcher de se réveiller », a déclaré Liang. Cela pourrait réduire les risques qu’une personne infectée développe la maladie, a-t-il ajouté.

Il est difficile de développer des antibiotiques en général, en particulier contre les bactéries responsables de la tuberculose, a déclaré Thomas Dick, membre du Center for Discovery and Innovation de New York et professeur à la Hackensack Meridian School of Medicine du New Jersey et à l’Université de Georgetown à Washington : CC

Dick, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que la résistance aux médicaments apparaîtra toujours lors de la lutte contre les bactéries et que la seule solution est de développer de nouveaux médicaments. Certains progrès ont été réalisés, avec l’approbation de médicaments comme la bédaquiline et le prétomanide et l’utilisation de nouvelles combinaisons de médicaments pour lutter contre la tuberculose, mais il est nécessaire de continuer à alimenter le pipeline de recherche qui développe ces médicaments, a-t-il déclaré.

Pour que ces dérivés puissent un jour être transformés en médicaments antituberculeux, il faudra démontrer qu’ils combattent les souches pharmacorésistantes, qu’ils agissent dans les cellules et chez les animaux, qu’ils agissent contre les formes de tuberculose non réplicatives ou dormantes, qu’ils ne nuisent qu’à la tuberculose et laissent de bons résultats. bactéries seules, a déclaré Sun.

Le « composé idéal » aurait les quatre attributs. « Nos composés satisfont en quelque sorte un grand nombre de ceux-ci, ce qui est unique », a ajouté Sun. « De toute évidence, il y a encore beaucoup de travail à faire… mais c’est un début passionnant. »

Ensuite, a déclaré Liang, l’équipe souhaite tester davantage de modèles animaux atteints de tuberculose normale et de tuberculose multirésistante afin de mieux comprendre le fonctionnement des composés et ce qu’ils ciblent chez les bactéries responsables de la tuberculose. Cela aidera l’équipe à savoir comment rendre les composés moins toxiques pour l’ensemble du système humain, plus efficaces et « globalement plus adaptés en tant que médicament », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il espère que cette découverte contribuera à faire connaître la tuberculose et le fait qu’elle devient de plus en plus difficile à traiter en raison de la résistance aux antibiotiques.

« Si nous sommes plus sensibilisés, nous espérons que cela pourra conduire à davantage de financements et à davantage de recherches afin que nous puissions proposer de nouveaux outils pour lutter contre la tuberculose », a-t-il déclaré. « À ce stade, chaque petit geste compte. »