Cette fin Twisty Netflix ‘Kaléidoscope’, expliquée

Pour ceux qui regardent le nouveau drame de braquage de Netflix Kaléidoscope, la fin de la série est un concept relatif. Les téléspectateurs peuvent regarder les huit épisodes de l’émission dans n’importe quel ordre — randomisé par Netflix, chronologiquement ou selon les suggestions de commande des personnes qui l’ont déjà regardé.

Quel que soit l’ordre, les chronologies chronologiques des personnages finissent par s’épuiser. Que vous ayez besoin d’un rappel ou d’éclaircissements sur ce qui arrive aux membres de l’équipe de braquage et à ceux qui les poursuivent, voici un aperçu gâchis de leur sort sur Kaleidoscope – y compris ce qui arrive à ces obligations convoitées de 7 milliards de dollars. N’oubliez pas, ces rebondissements se dévoilent dans différents épisodes, et dans des ordres différents.

Bob Goodwin

Pendant le braquage (l’épisode White), il semblerait que Judy (la femme de Bob), interprétée par Rosaline Elbay, l’ait assassiné en l’étouffant avec un morceau de métal. Ava (Paz Vega) le voit allongé dans la rue et dit à l’équipage qu’il est mort. Bob (Jai Courtney), cependant, n’est pas mort, et grâce à une scène brutale impliquant un stylo (et plus de volonté de vivre que la plupart des gens n’en ont probablement), il se fait une trachéotomie et survit pour se venger. Il passe un accord avec Roger Salas (Rufus Sewell), dont la société de sécurité gardait les obligations, et va traquer Ray (Giancarlo Esposito) et Ava avec quelques hommes de main. Plus sur cela plus tard.

Ray organise une fausse réunion avec Stan et Judy, car Bob veut savoir où se trouve sa femme. En réalité, Ray a appelé l’agent du FBI Nazan Abassi (Niousha Noor), qui suivait l’affaire depuis le début. Bob pense qu’il va voir Stan (Peter Mark Kendall) et Judy mais se retrouve dans une fusillade avec le FBI et meurt sur la plage.

Ray Vernon/Leo Pap et Ava Mercer

Dans l’épisode Pink (les épisodes portent le nom de couleurs), six mois se sont écoulés depuis le casse. Le couple vit dans l’Ohio dans une petite maison, et la maladie de Parkinson de Ray est devenue suffisamment grave pour nécessiter l’utilisation d’une canne et une thérapie physique. Comme mentionné, Bob les trouve et les tient sous la menace d’une arme, voulant de l’argent et savoir où se trouve sa femme. L’un des hommes de main de Bob finit par tuer Ava ainsi que sa nounou d’enfance, Teresa (Irene DeBari).

Après tout ce carnage, la dernière fois que nous voyons Ray, c’est à New York. Il appelle par vidéo sa fille Hannah (Tati Gabrielle) et rencontre sa petite-fille Lily. Hannah a fait la paix avec lui et lui dit de venir les voir quand il le pourra. Ray marche sous un pont dans un parc avec une valise à roulettes, alors qu’un gars avec un chapeau arrive derrière lui et sort une arme à feu. On ne voit pas le coup, mais on l’entend. Il convient de noter que la chemise du tireur a le même motif qu’une chemise que le fils de Roger Salas portait dans un autre épisode.

RJ Acosta

Pauvre RJ Selon l’ordre dans lequel vous regardez les épisodes, vous pourriez d’abord apprendre que RJ (Jordan Mendoza) ne réussit pas le braquage. Bob voulait partir avec Judy et les obligations et laisser tout le monde. Ils voient RJ dans le parking. RJ essaie d’arrêter Bob. Bob le renverse, et après que RJ ait tiré sur Bob, Judy lui tire dessus avant qu’il ne puisse à nouveau tirer sur Bob. Ils laissent son corps dans une benne à ordures.

Stan Loomis et Judy Goodwin

Stan et Judy ont organisé de petites escroqueries, comme faire passer des bouteilles de vin bon marché comme de haute qualité, afin de gagner de l’argent en attendant que Ray règle ce qui est arrivé aux obligations et leur obtienne de faux documents d’identité. Le matin où Bob pense qu’il va leur tendre une embuscade, ils sont à proximité dans un food truck. Judy voit la voiture de Bob, cependant, et a quelques réalisations. D’une part, il est vivant. Il y a aussi un sac d’argent à l’intérieur, qu’il a volé à Ray et Ava. Elle regarde Stan au loin en train de manger puis la route ouverte. Nous ne voyons pas directement quelle décision elle prend, mais il semble qu’elle pourrait prendre l’argent et laisser Stan derrière.

Nazan Abassi

L’agent du FBI a été justifié dans une certaine mesure pour sa poursuite de l’équipe de braquage. Mais même ainsi, ses supérieurs sont prêts à passer à autre chose. Un jour, dans la rue, un homme plus âgé l’arrête et lui demande son chemin. Il attrape sa main pour la serrer et quelques instants plus tard, elle s’effondre dans la rue. Nous apprenons qu’elle est décédée. Un autre agent attribue cela à la façon dont certains cas consomment des agents. Plus probablement, il semble qu’elle ait été tuée. Une raison possible pourrait être qu’elle commençait à se méfier des soi-disant triplés, les trois propriétaires des liens introuvables au cœur du braquage (et avec raison, car techniquement, ils étaient impliqués dans un élément du braquage). Cela rappelle également une conversation que Salas et Hannah ont eue plus tôt. Il lui dit que les triplés ne sont pas le genre de personnes avec qui vous voudriez jouer. Il dit : “Un jour, vous marchez dans la rue, quelqu’un vous effleure le bras, et trois pâtés de maisons plus tard, vous tombez mort d’une crise cardiaque.”

Roger Salas

La grande motivation de Ray derrière le braquage était de se venger de Roger, qui était son partenaire lors de braquages ​​à l’époque. Lorsqu’un cambriolage dans un country club chic a mal tourné, se terminant par la mort de la femme de Ray et son arrestation, Roger a réussi à s’en sortir. Il a lancé ce qui est devenu la plus grande entreprise de sécurité de la côte Est – et stocke ces obligations. Même si le cambriolage de l’entreprise ne s’est pas déroulé comme prévu, Ray a réussi à mettre en place des preuves incriminantes qui liaient Roger au cambriolage de l’hôtel, le mettant en prison.

Hannah-Kim

Dans le grand rebondissement de la série, nous découvrons qu’Hannah et sa sœur adoptive Liz ont réussi à intercepter le chariot avec les obligations pendant le braquage et à les échanger avec du papier de construction. Ray avait pensé qu’Hannah (sa fille) était essentiellement leur homme de l’intérieur, mais elle a conclu un accord parallèle avec les triplés pour s’assurer qu’ils ne s’en prendraient pas à son père. Elle leur rend leurs obligations et ils peuvent réclamer l’argent de l’assurance pour l’actif manquant. Enfin, nous voyons Hannah et son bébé vivre dans une belle grande maison, vraisemblablement en sécurité et à l’abri de la mêlée.