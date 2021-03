Cette fillette de 7 ans au Royaume-Uni vend de la limonade pour financer sa propre chirurgie cérébrale

Liza Scott, 7 ans, a ouvert un stand de limonade dans la boulangerie de sa mère l’été dernier pour pouvoir acheter des fioritures comme des jouets et des chaussures à talons hauts à paillettes. La petite fille gonflable est toujours en affaires des mois plus tard, mais l’argent va vers quelque chose de complètement différent: une intervention chirurgicale sur son cerveau.

Le mois dernier, les médecins ont déterminé qu’une série de crises dont Liza avait commencé à souffrir étaient causées par des malformations cérébrales qui devaient être réparées, a déclaré sa mère, Elizabeth Scott. Toujours désireuse d’aider et soucieuse d’entreprendre après une enfance passée dans une petite entreprise, la petite fille s’est portée volontaire pour aider à amasser des fonds pour sa prochaine opération.

Situé près de la caisse enregistreuse de Savage’s Bakery dans la banlieue de Birmingham, son stand de caisses en bois rose et jaune vif propose de la limonade pour un quart, ainsi que d’autres friandises. Mais les gens en mettent beaucoup plus à mesure que le mot se répand sur son état de santé et son attitude.

«J’ai un billet de 20 $, et un billet de 50 $ et un billet de 10 $ et un billet de 5 $ et un billet de 100 $», a déclaré Liza mardi en comptant les dons du matin.

Liza était toujours à l’hôpital après avoir subi deux crises importantes lorsqu’elle a eu l’idée d’aider avec le stand, a déclaré sa mère, qui a également un garçon d’âge préscolaire.

«Je lui ai dit:« Vous n’êtes pas obligé de faire ça »», a déclaré Elizabeth Scott. «On ne s’attend pas à ce qu’elle fasse quoi que ce soit pour l’aider à payer les factures. Je suis une mère célibataire, je m’occupe de mes enfants toute seule.

Pourtant, Liza voulait aider, et elle l’a fait. Son petit stand a rapporté plus de 12 000 $ en quelques jours – presque tous grâce à des dons.

«Elle aime faire partie de l’équipe. C’est quelque chose dont elle peut vraiment s’approprier », a déclaré Scott.

Bien que l’histoire de Liza ait réchauffé beaucoup de cœurs, certains sont scandalisés à l’idée qu’un enfant confronté à une chirurgie cérébrale ressentirait le besoin de collecter des fonds pour ses propres soins. L’histoire est encore un autre signe que le système de santé américain est irrémédiablement brisé et conduit les familles à la faillite, disent les critiques.

Malgré une bonne assurance auprès de la boulangerie populaire qu’elle dirige avec son père, Elizabeth Scott pouvait rapidement voir qu’elle allait toujours être responsable de certaines dépenses «assez exorbitantes». Elle a donc également mis en place une collecte de fonds en ligne.

«Juste une semaine à l’hôpital et les trajets en ambulance est plus que mon salaire mensuel, et c’est sans la chirurgie et les frais de déplacement», a-t-elle déclaré. «Je ne peux pas financer cela moi-même, et nous avons une entreprise à soutenir.»

Les amis, la famille et d’autres personnes qui ont été touchés par l’histoire de Liza ont déjà donné plus de 300 000 $.

Une petite fille pétillante qui aime les poupées Barbie, s’habiller – et la limonade – Liza n’avait montré aucun signe de problèmes de santé majeurs jusqu’au 30 janvier, a déclaré sa mère.

«Elle a eu une crise massive à 5 heures du matin et cela a duré environ 45 minutes», a déclaré Elizabeth Scott. Un autre est survenu quelques heures plus tard. Il a fallu quelques jours avant que les tests ne révèlent que Liza avait trois malformations qui étaient à la fois à l’origine des crises et présentant un risque de rupture pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral ou d’autres problèmes.

Désormais sous médication, Liza a été rapidement acceptée comme patiente à l’hôpital pour enfants de Boston, où un représentant a déclaré que le Dr Ed Smith, neurochirurgien, et le Dr Darren Orbach, un radiologue interventionnel, feraient partie d’une équipe qui devrait opérer lundi. La famille s’envolera pour Boston jeudi et Liza pourrait avoir besoin de visites de suivi dans la trentaine, a déclaré sa mère.

Liza a dit qu’elle aime aider avec son stand, où elle fait la limonade et met les dons dans un grand pot. «C’est mieux que de simplement mendier», dit-elle.

Temporairement déscolarisée à cause de son état, la fille passe beaucoup de temps à la boulangerie à gérer le stand et à jouer avec ses poupées. Tourbillon d’énergie, elle court d’un endroit à l’autre, grimpe sur une table dans une pièce vide et se balance la tête en bas sur une main courante pendant que sa mère s’adresse à un bien-aimé.

Dans un moment calme, Liza a dit qu’elle essayait de ne pas trop penser à ce qu’elle appelait «mon truc cérébral».

«Je ne suis pas inquiète, mais j’ai peur», dit-elle.