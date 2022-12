Cette fille vendant Aloo Tikki dans les rues du Pendjab est devenue virale sur Internet, voici pourquoi

La nourriture est quelque chose qui relie les gens du monde entier. Qu’il s’agisse d’une vidéo culinaire ou d’une portion, cela peut répandre une immense joie et rendre l’expérience mémorable. Lors d’un incident récent, un vlogger culinaire est tombé par hasard sur un restaurant du Pendjab qui vendait du chaat. Alors que la nourriture a définitivement attiré l’attention du vlogger, c’est la femme qui fait le chat qui a attiré l’attention en ligne et laissé beaucoup impressionné.

Un compte Instagram de vlogging alimentaire appelé Sahi Hai est tombé sur un restaurant unique où une jeune fille vendait du chaat dans les rues de Bagh Gali, Moga, au Pendjab. Dans la vidéo, on peut voir la jeune fille servir à ses clients une assiette d’aloo tikki. Selon le vlogger, elle le fait depuis 17 ans. Bientôt, la vidéo a recueilli de nombreuses vues et compte maintenant plus de deux lakh likes.

Dans la vidéo, elle était vêtue d’un t-shirt ample et d’un pantalon et avait les cheveux attachés. La légende disait: “Une fille habillée en Sardarji vend de la nourriture de rue au Pendjab”.

Regardez la vidéo ici-

Les internautes ont afflué vers la section des commentaires. L’un des utilisateurs est devenu nostalgique de ce restaurant et a écrit: «Né et élevé à Cali, mais ces tikkis alu sont incomparables à toute autre chose. Et oui, elle est là depuis si longtemps ! Chaque fois que je vois des alu tikkis aux USA, je mentionne toujours qu’ils ne sont rien comparés aux leurs. Auparavant, ils vendaient dans la rue et ils se sont beaucoup développés au fil des ans. Tellement agréable de voir cela merci pour le partage!”

Un autre utilisateur a réagi à la vidéo et a commenté: «Chapeau pour le travail acharné. Ajoute probablement une protection supplémentaire ».

Une internaute a exprimé sa fierté en disant : « Nous sommes fiers de toi ma belle ! Continuez comme ça! Manquant ces jours-ci. J’aime mon Moga.

Alors qu’un autre utilisateur a commenté le goût de la nourriture servie par le restaurant. L’utilisateur a écrit: “Tikki bhi incroyable hoti hai. Khai hai humne. Kaam bhi fab aur khana bhi fab.

Que pensez-vous de la vidéo ?

